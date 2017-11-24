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(Görüntülü Haber) Adıyaman'da tütün protestosuna müdahale (2)

VALİLİK: PROVOKATÖRLER, GAZ BOMBASI VE TAŞLARLA SALDIRDI Adıyaman Valiliği, tütün yasa tasarısını protesto amacıyla toplanan grup arasında, yüzlerini gizleyen bazı kişilerin güvenlik güçlerine gaz bombası ve taşlarla saldırdığını kaydetti

24 Kasım 2017 20:42

VALİLİK: PROVOKATÖRLER, GAZ BOMBASI VE TAŞLARLA SALDIRDI Adıyaman Valiliği, tütün yasa tasarısını protesto amacıyla toplanan grup arasında, yüzlerini gizleyen bazı kişilerin güvenlik güçlerine gaz bombası ve taşlarla saldırdığını kaydetti. Valilikten yapılan açıklamada, art niyeti kişilerin provokatif girişimlerde bulunduğu belirtilerek, şöyle denildi: \"İlimiz merkezde gerçekleşen tütün eylemi ile ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Yapılan bu eylemin, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında, Valilikten izin alınmadan yapıldığı; bu eylemin durdurulması noktasında güvenlik güçlerinin bütün ikazlarına rağmen, bazı provokatörlerin eylemi kendi amaçları doğrultusunda provoke ettiği, kentin ana yollarını trafiğe kapatarak, aynı zamanda kentin değişik noktalarında birleşerek, belirli gruplar halinde yasadışı sloganlar atıp Valiliğe yürümeye çalıştıkları görülmüştür. Güvenlik güçlerinin yasa dışı olan bu yürüyüşü sonlandırmaları için bütün iyi niyetli uyarı ve ikazlarına rağmen, kalabalık kitle içerisinde bulunan yüzleri maskeli bazı provokatörlerin güvenlik güçlerine gaz bombası ve taşlarla saldırmaları üzerine bazı güvenlik güçleri yaralanmış, göstericilerin saldırgan tavırlarını sürdürmeleri üzerine müdahale edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, sağduyulu davranarak olayları büyümeden kontrol altına almıştır. Bu eylemde, yasal bir zemini olmayan tütün ekimi ve ticaretini üretici lehine düzenleyen kanun tasarısını bahane ederek, huzur ve hoşgörü kenti olan ilimizin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışan provokatörlere destek vermeyen gerçek tütün üreticileri ile Adıyamanlı hemşehrilerimize gösterdikleri sağduyudan dolayı teşekkürü bir borç biliyoruz.\"

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