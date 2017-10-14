(Görüntülü Haber) Adıyaman'da 'Skeet Kupası' yarışması

Mahir ALAN / ADIYAMAN-DHA) Adıyaman\'da, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen \'Skeet Bölgesel Cumhuriyet Kupası\' yarışması başladı. Sitilce Trap - Skeet Atış Poligonunda gerçekleştirilen \'Skeet Bölgesel Cumhuriyet Kupası\' yarışmasına Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş\'tan 50 sporcu katıldı. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman, Konya ve Bursa\'da da benzer şampiyonanın yapıldığını belirterek, \"Şu an 3 ayrı ildeyiz. Bu bölgedeki sporcularımızı bu illere davet ederek tanışma ortamı sağladık. Gençlerin bu işe önem vermesi, yükselmesi, iyi yerlere gelmesi bizi ümitlendiriyor önümüzdeki yıllar daha ümitliyiz\" dedi.