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(Görüntülü Haber) Adıyaman'da polisten sürücülere baklava ikramı

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücülere yeni yıla girerken baklava ikramında bulundu

01 Ocak 2018 12:42

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN\'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücülere yeni yıla girerken baklava ikramında bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, yeni yıla girerken şehrin birçok bölgesinde uygulama noktası oluşturdu. Terörle Mücadele, Trafik Şube ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin katılımı ile araçlarda uygulama yapıldı. Kimlik uygulaması yapan ekipler, araçlarda arama sürücülere ise alkol testi yaptı. Özel Hareket ekiplerinin de destek verdiği uygulamada, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Bu arada Adıyaman-Çelikhan karayolu üzerinde yapılan uygulamada, ekipler, sürücülere ve araç içindeki şahıslara baklava ikramında bulundular. Şehir içi minibüslerinde de vatandaşlara baklava ikramında bulunuldu. Yeni yıl mesajının da verildiği ikramda, vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.

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