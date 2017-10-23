T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Adıyaman'da amatör maçta gerginlik

Adıyaman'da, Bölgesel Amatör Ligi 2'nci Grup'ta oynanan Adıyaman 1954 Spor-Dersimspor karşılaşmasında yaşanan kısa süreli gerginlik, polisin araya girmesiyle sona erdi

23 Ekim 2017 00:52

Adıyaman\'da, Bölgesel Amatör Ligi 2\'nci Grup\'ta oynanan Adıyaman 1954 Spor-Dersimspor karşılaşmasında yaşanan kısa süreli gerginlik, polisin araya girmesiyle sona erdi.

Atatürk Stadyumu\'nda oynanan Adıyaman 1954 Spor ile Dersim Spor karşılaşmasında ev sahibi takım tribünlerinden sahaya pet şişeler atıldı. Oyunu durduran hakem, diğer hakemlerle birlikte polis kontrolünde soyunma odalarına götürüldü. Saha içine de yansıyan gerginlik, polislerin müdahalesiyle kısa sürede sona erdi. Ardından yeniden başlayan karşılaşmayı, Adıyaman 1954 Spor 2-0 kazandı. Ev sahibi takım Adıyaman 1954 Spor oyuncuları, galibiyeti sahada davul ve zurna eşliğinde halay çekerek kutladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Adıyaman Bölgesel Amatör LigiGrupAdıyamanSporDersimsporAtatürk StadyumuSporDersim SporOyunuSahaArdındanEv

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24