(Görüntülü Haber) Adıyaman'da 200 gence ücretsiz polislik kursu

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)ADIYAMAN\'da, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde ücretsiz verilen kursa katılan 200 genç, polis olabilmek için ter döküyor. Tekel 75\'inci Yıl İlköğretim Okulu\'nun spor salonunda verilen kursa katılan maddi durumu yetersiz 200 genç polislik sınavına hazırlanıyor. Gençlik Hizmetler Müdürü Ayhan Tekin, 12 yıldır maddi durumu yetersiz gençleri kursla polisliğe hazırladıklarını söyledi. Ayhan Tekin, kursların ücretsiz olduğunu belirterek, 22\'nci dönem bu kursumuza 200 kişi başvuru yaptı. Bunun 60\'ı bayan, 140\'ı da erkek. Burada kursiyerleri sınava hazırlıyoruz. Bu insanlar maddi durumu olmayan, iş sahibi olmak isteyen, meslek sahibi olmak isteyen insanlar. Burada ter döken insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz Ücretsiz olarak eğitimlerden faydalandıklarını ve sınavlar için çalıştıklarını ifade eden kursiyer Burak Binicier ise, Burada arkadaşlarımızla birlikte polislik sınavlarına hazırlanıyoruz. Gerek gün içerisinde koşu olarak, gerek gün sonunda parkurda arkadaşlarla canla başla tüm parkurun aynısını gerçekleştirerek polisliğe hazırlanıyoruz. Bu hizmetten ücretsiz bir şekilde yararlanıyoruz. Sağ olsunlar, diğer illerde bunlar ücretli olurken Adıyaman\'da büyüklerimiz, yetkililerimiz sayesinde ücretsiz bir şekilde yararlanıyoruz diye konuştu.