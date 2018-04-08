(Görüntülü Haber) 'Adın FETÖ'ye karıştı' diyerek dolandırmak istediler

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA\'da kendisini \'başkomiser\' olarak tanıtan kişi, cep telefonuyla ulaştığı Selma Parlakgümüş\'e (57), \"Kimlik bilgileriniz FETÖ\'ye karıştı\" diye korkutarak dolandırmak istedi. Merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir banka şubesine giden emekli Selma Parlakgümüş, kendisini \'başkomiser Kemal\' olarak tanıtan bir kişinin aradığını, \"Adın FETÖ\'ye karışmış. Hesabındaki parayı çekip, geçici olarak bize ver\" dedidiğini söyledi. Banka görevlileri, dolandırıcıların kendisine ulaşmış olabileceğini belirterek, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekibi, Parlakgümüş ile görüşerek kamu görevlilerinin hiçbir şekilde telefonla arayıp para istemeyeceğini söyledi. Bankadan ayrılan Parlakgümüş, \"Ben her ay maaşımı buradan çekiyorum. Telefonla arayıp bana kendisini \'başkomiser Kemal\' olarak tanıttı. \'Senin yıllar önce nüfus kağıdın kaybolmuş, adın FETÖ\'ye karışmış\' dedi. Benim FETÖ ile ne işim var? Kızım telefonu aldı \'Bunlar dolandırıcı\' dedi, telefonu kapattı. Ben de bankaya bildirmeye geldim. Banka görevlileri durumu polise bildirdi. Dolandırılmaktan son anda kurtuldum\" diye konuştu.