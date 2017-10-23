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Spor

(Görüntülü Haber) Adebayor'dan Pepe'ye esprili mesaj

"Fair play çerçevesinde sahada keyif almaya bakalım

23 Ekim 2017 02:27

\"Fair play çerçevesinde sahada keyif almaya bakalım. Vurmak yok, Pepe, vurmak yok, fair play!\"


 

İSTANBUL / DHA


 

Medipol Başakşehir\'in Nijerya asıllı Togolu golcü futbolcusu Emmanuel Adebayor, yarın oynanacak Beşiktaş maçı öncesi eski takım arkadaşı Pepe için mesaj paylaştı.

Kulüpten yapılan video paylaşımında Adebayor, esprili bir şekilde, \"Fair play çerçevesinde sahada keyif almaya bakalım. Vurmak yok, Pepe, vurmak yok, fair play!\" dedi.

Emmanuel Adebayor, Pepe için şu ifadeleri kullandı;

\"Selam Pepe nasılsın? Hayat nasıl gidiyor. Umarım İstanbul\'da keyifli zaman geçiriyorsundur. Öncelikle bu yıl başardıkların için seni kutlamak istiyorum; Şampiyonlar Ligi\'ni kazandın, Portekiz ile Avrupa Şampiyonası\'nda kupayı kaldırdı. Tebrikler. Ama bana karşı oynamaya gerçekten hazır mısın? Biliyorsun bu büyük bir kapışma ama biz her şeyden önce arkadaşız. Fair play çerçevesinde sahada keyif almaya bakalım. Vurmak yok, Pepe, vurmak yok, fair play! Umarım 26 Şubat olan doğum günlerimizi 2018\'de İstanbul\'da birlikte kutlarız, Başakşehir ve Beşiktaş olarak birlikte keyifli bir şeyler yaparız.

Başarılar, oyundan keyif almaya bak ama formanı kimseye verme. Ben alacağım. Değiştirmeyeceğim ama ben senin formanı alacağım. Teşekkür ederim baba, yarın görüşürüz.\"

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