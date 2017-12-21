(Görüntülü Haber) Adapazarı'na izinsiz gelen mülteciler göç idaresine gönderildi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI\'na, \'yol izin belgesi\' olmadan geldiği tespit edilen mülteciler, Sakarya İl Göç İdaresi\'ne götürüldü. Sakarya Emniyet Müdürlüğü, Sakarya Valiliği\'nin \'yol izin belgesi\' olmadan il dışına çıkmak isteyen mültecilere bilet satışının yasaklanmasıyla ilgili kararından sonra çeşitli noktalarda kontrol yaptı. Kent merkezindeki Tığcılar Mahallesi\'nde, mültecilerin yoğun olduğu Kavaklar Caddesi ile Yeğenler Caddesi\'nde çok sayıda sığınmacının kimlikleri ve belgeleri kontrol edildi. Belgelerinde yaşadığı il farklı olmasına rağmen izin belgesi olmadan Sakarya\'ya gelen mülteciler, tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından belgeleri olmayan sığınmacılar, Sakarya İl Göç İdaresi\'ne teslim edildi.