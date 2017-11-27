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(Görüntülü Haber) Adana'da yolda yürüyen iki kişiye otomobilden ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, Yasin Duran (26) yolda yürürken bir otomobilden tabancayla açılan ateş sonucu öldü, yanındaki Fatih Durdu (21) da yaralandı

27 Kasım 2017 22:13

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, Yasin Duran (26) yolda yürürken bir otomobilden tabancayla açılan ateş sonucu öldü, yanındaki Fatih Durdu (21) da yaralandı. Olay, merkez Seyhan İlçesi\'nde bulunan Yeni Metal Sanayi Sitesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, içinde 4 kişi bulunan siyah otomobilden yoldan yürüyen Yasin Duran ve Fatih Durdu\'ya tabancayla ateş açıldı. Saldırganlar kaçarken, yaralanan Duran ve Durdu, çevredekiler tarafından hastaneye götürüldü. Yaralılardan Yasin Duran, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi, Fatih Durdu ise tedaviye alındı. Saldırganlar, özel harekât ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonla yakalandı. Adları açıklanmayan 4 şüpheli sorguya alındı.

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