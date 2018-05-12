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Politika

(Görüntülü Haber) Adana'da uyuşturucu ticaretine 8 tutuklama

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da polisin, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarında gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı

12 Mayıs 2018 14:02

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA\'da polisin, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarında gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez ilçelerde operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları saptanan 10 kişi gözaltına aldı. Emniyete götürülerek sorgulanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8\'i tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bıkarıldı.

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