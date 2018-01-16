(Görüntülü Haber) Adana'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Kent merkezinde \'torbacı\' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının evlerini belirleyen Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Onur, Ova, Uçak, Şakirpaşa, Kiremithane ve Yeşilbağlar mahallelerinde 10 adrese sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. \'Şehit Polis Erhan Konuk\' adının verildiği operasyona Asayiş, Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubelerinden çok sayıda polis katıldı. Direnişin görülebileceği değerlendirilen evlerin demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilirken, evlerde özel eğitimli detektör köpek \'Coco\' ile yapılan aramalarda 6 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.