(Görüntülü Haber) Adana'da üretilen narın yüzde 65'i ihraç ediliyor

Yusuf BAŞTUĞ/ ADANA, (DHA)- ADANA İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, kentte yılda üretilen 45 bin ton narın yüzde 65\'inin ihraç edildiğini söyledi. Yıllık ortalama 45 bin tonluk nar üretimiyle Antalya, Mersin ve Karaman\'ın ardından Türkiye\'de 4\'üncü sırada yer alan Adana\'da, nar hasadı aralıksız sürüyor. Türkiye nar üretiminin yüzde 10\'unu karşılayan kentte, narın 1 kilogramı bahçelerde 1 liradan satılıyor. Merkez Sarıçam İlçesi\'ne bağlı Çiçekli Köyü\'nde gerçekleştirilen Nar Festivali\'nde konuşan Adana İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, \"Nar iklim olarak eksi 10 dereceye kadar olan yerlerde yetişiyor. Bizim bölgemiz de nar üretimi için çok uygun bir iklime sahip\" dedi. \'YAYGIN TÜKETİM YOK\' Kentte yıllık ortalama 45 bin ton nar üretildiğini aktaran Tekin, şunları kaydetti: \"Narda en büyük problem ne yazık ki çok yaygın bir tüketiminin olmaması. Nar, Rusya\'ya ihraç edilmeye başlandı. Nar ihracatıyla ilgili geçtiğimiz günlerde kentimize gelen Rus heyeti çok memnun kaldı ve ihracatla ilgili anlaşmayı onayladılar. Narda fiyatlar da bu sene iyi başladı. Kilogramı bahçede 1 liradan satılıyor. Ürettiğimiz 45 bin tonluk narın yüzde 65\'ini ihraç ediyoruz. Geriye kalan da iç piyasada tüketiliyor. Nar ihracatıyla kent ve ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz.\"