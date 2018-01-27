(Görüntülü Haber) Adana'da Suriyeli bebek öldü, dram ortaya çıktı



Yusuf BAŞTUĞ ADANA, (DHA)- ADANA\'da, tecavüze uğradığı ileri sürülen Suriyeli zihinsel engelli 13 yaşındaki Mezgin Ş.\'nin 24 günlük erkek bebeği öldü.



Suriye\'nin Halep kentinden 4 yıl önce kaçan Necma ve Fevyaz Şıkhani çifti ile 2\'si kız 2\'si erkek 4 çocuğu, Adana\'ya yerleşti. Çiftin çocuklarından Abdullah Şıkhani çalışmak için gittiği Bursa\'da 9 ay önce trafik kazasında yaşamını yitirdi. Cenazeyi almak için Bursa\'ya giden aile, zihinsel engelli Mezgin Ş.\'yi de oradaki bir yakınlarına teslim etti. Cenaze işlemlerini yaptıran aile bireyleri, emanet ettikleri kızlarını almak için gittiklerinde çocuğun tecavüze uğradığını öğrendi. Ailenin şikayeti üzerine polis, soruşturma başlattı. Ailesiyle birlikte Adana\'ya dönen Mezgin Ş.\'nin bir süre sonra hamile olduğu anlaşıldı. Küçük kız, 3 Ocak\'ta Adana Şehir Hastanesi\'nde 3 kilo 200 gram ağırlığında Mahsun Şıkhani adı verilen erkek bebek dünyaya getirdi.



DNA ÖRNEKLERİ ALINDI



Doğum sonrası merkez Yüreğir İlçesi\'ndeki 19 Mayıs Mahallesi\'ndeki evlerine döndü ancak zihinsel engelli çocuk anne, bebeği emziremedi. Annesi Necma Şıkhani\'nin bakımını yaptığı bebek, bugün sabah saatlerinde hareketsiz kalınca aile sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekiplerince bebeğin öldüğü belirlendi. Şüpheli ölüm üzerine polis, soruşturma başlattı. Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırılan bebeğin cenazesi yakınlarına teslim edilerek Küçükoba Mezarlığı\'na defnedildi. Bebeği ölen Mezgin Ş.\'nin annesi Necma Şıkhani, çocuğunun zihinsel engelli olduğunu, tecavüz sonucu hamile kaldığını belirterek sorumluların cezalandırılmasını istedi. Ağabey Eyman Şıkhani de, kardeşinin tecavüze uğradığını anlatarak yardımcı olunmasını istedi. Savcılık talimatıyla bebekten, anneden ve Bursa\'da tecavüzle suçlanan kişiden DNA örneği alınırken soruşturma sürüyor.