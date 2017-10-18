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(Görüntülü Haber) Adana'da 'skunk' operasyonu

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA'da laboratuvar ortamında genetiği değiştirilen kenevir bitkisinden elde edildiği belirtilen ve 'skunk' olarak tanımlanan 1 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

18 Ekim 2017 15:16

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da laboratuvar ortamında genetiği değiştirilen kenevir bitkisinden elde edildiği belirtilen ve \'skunk\' olarak tanımlanan 1 kilo 800 gram esrar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin \'Poyraz\' adını verdiği operasyon kapsamında, merkez Sarıçam İlçesi\'nde 44 yaşındaki Ömer U. yönetimindeki otomobil durdurularak, arama yapıldı. Uzman narkotik köpeği \'Pars\'ın da kullanıldığı aramada, ekipler otomobilin bagaj kısmının altındaki \'zula\' tabir edilen yerde, satışa hazır 15 kilo 950 gram kubar esrar ele geçirildi. Aynı operasyon kapsamında merkez Seyhan İlçesi\'nde de çok sayıda adrese baskın yapıldı. GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ UYUŞTURUCU Bu baskında 10 kişiyi gözaltına alırken ekipler, laboratuvar ortamında genetiği değiştirilmiş hintkenevirinden üretildiği belirtilen \'skunk\' adlı uyuşturucu madde de ele geçirdi. 200 küçük paket halinde bulunan 1 kilo 800 gram ağırlığındaki uyuşturucu maddenin öldürücü etkisinin bulunduğu belirtildi. Operasyonla ilgili açıklama yapan Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, \'skunk\' adlı uyuşturucu maddenin ele geçirilmesinin önemli olduğunu söyledi. Kentte uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız sürdüğünü vurgulayan Yıldız, \"Skunk adı verilen bir çeşit genetiği değiştirilmiş uyuşturucu madde, sağlığı çok ciddi biçimde tehdit eden bir madde. Kentimizden ve ülkemizden uyuşturucu illetinin kökünü söküp atacağız\" dedi.

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