(Görüntülü Haber) Adana'da semt pazarına merkezi soğutma

ADANA, (DHA) - ADANA\'da Çukurova İlçe Belediyesi, kapalı semt pazarlarını merkezi sistemle soğutmaya başladı. Hava sıcaklığının bazı günlerde 40 derecenin üzerinde hissedildiği kentte, kapalı semt pazarlarına gelenlerin rahat alışveriş yapması için uygulama başlattıklarını belirten Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin, Türkiye\'de bir ilke imza attıklarını söyledi. İlk etapta Kenan Evren Toros Kapalı Semt Pazarı\'na soğutma sistemi kurduklarını belirten Çetin, \"Kapalı semt pazarlarını soğutma uygulamamızla Türkiye\'de yine bir ilke imza atıyoruz. Biliyorum ki; bu uygulamamız çok tutulacak ve örnek alınacak\" dedi. Adanalıların en büyük sıkıntılarından birinin sıcak iklim koşullarında semt pazarı alışverişi olduğunu dile getiren Çetin, \"Hemşerilerimizin Adana\'nın kavurucu sıcağında pazar ortamında alışverişlerini yaparken zorlandığını biliyorum. Buna bir çözüm bulduk. Kapalı semt pazarlarımızı pazar alanına yerleştirdiğimiz sistemle soğutuyor, buz gibi yapıyoruz. Uygulamaya ilk olarak Kenan Evren Toros Kapalı Semt Pazarından başladık. Hem pazarcılarımız hem de halkımızın memnuniyeti beni çok mutlu etti. Çukurova\'mıza hayırlı olsun\" diye konuştu.