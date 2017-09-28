(Görüntülü Haber) Adana'da sanatçılar Sevgi Korteji'yle halkı selamladı (2)

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da bu yıl 24\'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında yeniden hayata geçirilen Sevgi Korteji\'yle sinemacılar halkı selamladı. Festival kapsamında bir süredir çeşitli nedenlerle yapılmayan Sevgi Korteji, Adana Sheraton Oteli\'nden hareket etti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Hüseyin Sözlü, MHP Adana Milletvekilleri Muharrem Varlı ve Seyfettin Yılmaz ile sinema sanatçıları, çoğunluğu üstü açık klasik arabalara binip vatandaşları selamladı. Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde sanatçılar, halka karanfil attı. Aralarında Nuri Alço ve Selma Güneri gibi isimlerin bulunduğu sanatçılar Sinema ve Kültür Sanat Kasabası\'nda Türk Sinemasına Ömür Verenler Farkındalık Anıtı’nın açılışına katıldı. Açılışın ardından \"Sanat Ateşi’nin Adana’dan yakılması\" sloganıyla meşale yakıldı.