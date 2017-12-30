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(Görüntülü Haber) Adana'da piyango biletlerinin yüzde 99'u tükendi

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Odası Başkanı Mustafa Gökay Karakuş, 2008'den bu yana 4 büyük ikramiyenin isabet ettiği kentte yılbaşı biletlerinin yüzde 99'unun satıldığını söyledi

30 Aralık 2017 14:35

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Odası Başkanı Mustafa Gökay Karakuş, 2008\'den bu yana 4 büyük ikramiyenin isabet ettiği kentte yılbaşı biletlerinin yüzde 99\'unun satıldığını söyledi. Yılbaşı özel çekilişi öncesi Adana\'da 30 milyon adet biletin satıldığını anlatan Mustafa Gökay Karakuş, \"Satışlarımız şu anda gerçekten çok güzel. Biletlerimizin yüzde 99\'u satıldı. Yüzde 1\'i de zaten bayilerimizin elinde\" dedi. Çeyrek biletin 15, yarımın 30 ve tam biletin 60 lira olduğunu anımsatan Karakuş, fiyatların geçen yıl da aynı olduğunu belirtti. Bu seneki büyük ikramiye tutarının 61 milyon lira olduğunu vurgulayan Karakuş, \"İçimde bir his var ki Adana\'da böyle büyük bir ikramiyeyi vereceğiz. Zaten son 10 yılda Adana\'ya 4 tane büyük ikramiye verdik. Nimet Abla\'nın pabucunu dama attık. İnsanlar artık İstanbul\'dan, Ankara\'dan, İzmir\'den Gaziantep\'ten Adana bileti istiyorlar\" dedi. \"İHTİYAÇ SAHİBİNE ÇIKSIN\" Büyük ikramiyenin ihtiyaç sahibi birisine çıkmasını istediğini anlatan Karakuş, şunları kaydetti: \"Her şeyin hayırlısının olmasını diliyorum. Her şeyin başı sağlık. Ondan sonra da bu paranın ihtiyacı olan insanlara çıkmasını istiyorum. Bilet alanlar üzülmesin. Aynı zamanda ülke ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Biliyorsunuz ki Çocuk Esirgeme Kurumu, Savunma Sanayi Fonu ile Rehabilitasyon Merkezleri gibi eğitime katkı payı yüksek. Adana\'da şu ana kadar Ankara\'dan aldığımız 30 milyon biletimiz tükenmek üzere. Yüzde 1\'i kaldı. Bilet almayı son güne bırakmayın.\"

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