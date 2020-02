(Görüntülü Haber) Adana'da karnaval renkli görüntülerle sona erdi

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da 6-8 Nisan tarihleri arasında bu yıl 6\'ncısı gerçekleştirilen \'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, yüz binlerce kişinin katılımı ve oluşan renkli görüntülerle sona erdi.



Portakal ağaçlarının çiçek açtığı dönemde düzenlenen \'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı\'na Adanalılar ile birlikte yurtiçi ve yurtdışından yaklaşık 1,5 milyon kişinin katıldığı belirtildi. Karnaval heyecanını yaşayanlar, kentin dört bir yanını adeta şölen alanına dönüştürdü. Karnavaldan günlerce önce kentteki ve komşu illerdeki otelleri doldurup renkli giysileri ve kostümleriyle sokaklara çıkan vatandaşlar, şölen havasında geçen etkinliklerde gönüllerince eğlendi. Herhangi bir asayiş olayının yaşanmadığı karnavalda eğlenceli etkinliklerin yanı sıra 120\'ye yakın kültürel, sanatsal ve sportif aktivite düzenlendi.



HER YERDE ŞÖLEN YAŞANDI



\'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı\'nın simgesi durumundaki kortej geçişi, bu yıl Merkez Park\'ta gerçekleştirildi. Karnaval için Adana dışından gelenlerle birlikte yaklaşık 200 bin kişinin izlediği kortej geçişinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Aylar öncesinden hazırladıkları giysi ve aksesuarlarıyla korteje katılanlar, halkı selamladı. Kortej yürüyüşünün ardından yapılan resmi açılış sonrası ünlü sanatçı Kıraç sahne aldı. Karnaval gongunun çalınmasının ardından gökyüzüne dilek fenerleri bırakıldı.



ÜNLÜLER AKIN ETTİ



\'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı\' kapsamında, Adana\'da iş ve sanat camiasından ünlü isimler ağırlandı. Karnaval için kente gelenler arasında Ayşegül Aldinç, Kıraç, Menderes Samancılar, Feridun Düzağaç, Haluk Levent, Bulutsuzluk Özlemi, Redd grubu üyeleri, Kalben, Birol Güven, Tamer Karadağlı, Demir Karahan, Ercan Kesal, Nebil Özgentürk, Melike Güner, Prof. Dr. Mansur Beyazyürek, Yüksel Arıcı, Erdal Cindoruk, Galip Erdal, Rıza Akın, Güvenç Dağüstün, Derya Alabora, Jehan Barbur, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, Alper Saldıran, Rıza Esendemir, Dilara Koçak ve Açelya Akkoyun yer aldı.



ÖDÜLLÜ TASARIMLAR SERGİLENDİ



Karnavalda her yıl düzenlenen \'Kostüm Tasarım Yarışması\' yine heyecanla izlendi. Yarışmada fütüristik moda anlayışı ile \'Portakal Çiçeği Karnavalı\'nın ruhunu yansıtan kostümler arasından İstanbul\'dan Gülşah Çiftçi Konak, tasarladığı kostümle birinci oldu. Arı neslinin korunmasına dikkat çekmek için yarışmacıların kanatlı olarak tasarladığı giysiler arasından ikinci Asya Yacılar olurken, üçüncülüğü de Büşra Baykal elde etti. \'Kostüm Yarışması\'nın finalinin ardından Ayşegül Aldinç sahne aldı.



COŞKU DOLU ETKİNLİKLER



Beyazevler Mahallesi\'ndeki çamlık alanda yüzlerce kişi gitarıyla birlikte gelip sanatçı Serhan Kelleözü\'nün öncülüğünde \'Akdeniz Akşamları\' şarkısını birlikte çalıp söyledi. Haluk Levent, Jehan Barbur, Bulutsuzluk Özlemi, Kıraç ve Haluk Levent\'in de konser verdiği karnavalın son gününde Seyhan İlçe Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, \'Adana\'ya gel, ciğerimi ye\' etkinliğinde binlerce kişiye portakal bahçesi içinde ciğer ve Adana kebabı ikram etti. \'Portakallı Lezzetler\' adıyla lezzet yarışması, halk koşusu, kostümlü koşu gibi etkinliklerin yapıldığı karnaval kapsamında Adana Hipodromu\'nda at yarışı da düzenlendi. Karnavalın fikir öncüsü ve Toyota Türkiye CEO\'su Ali Haydar Bozkurt, gösterilen büyük ilgiye teşekkür etti. Karnavalın her yıl daha da büyüdüğünü aktaran Bozkurt, \"Karnavalın tam adı \'Nisanda Adana Portakal Çiçeği Karnavalı\' olmuştu. Biz bu kadar kısa sürede önemli bir gelişim gösterdik. Gelecek yıllarda tüm nisan ayı boyunca karnaval heyecanının yaşanması için çalışmalara başladık\" dedi.