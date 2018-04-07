T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Adana'da karnaval coşkusu sürüyor

Yusuf BAŞTUĞ-Malik GÖDELİNER/ADANA, (DHA)- ADANA'da bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen 'Nisan'da Adana'da- Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' heyecanı devam ediyor

07 Nisan 2018 17:32

Yusuf BAŞTUĞ-Malik GÖDELİNER/ADANA, (DHA)- ADANA\'da bu yıl 6\'ncısı gerçekleştirilen \'Nisan\'da Adana\'da- Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı\' heyecanı devam ediyor. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Portakal Çiçeği Karnavalı için kent merkezindeki ana bulvar ve meydanlara stantlar kuruldu. Karnaval heyecanının yaşandığı kentte, çok sayıda sergi, panel ve kültürel etkinlikler gerçekleştirildi. Sokak gösterilerinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Karnaval coşkusunu müzik ve dansla yaşayan vatandaşlar, gönüllerince eğlendi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yusuf BAŞTUĞMalik GÖDELİNERADANA DHA ADANAAdana Uluslararası PortakalKarnavalıVatandaşlarınPortakalKarnavalSokak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24