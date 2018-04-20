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(Görüntülü Haber) Adana'da El Sanatları Festivali başladı

ADANA'da 3'üncü Geleneksel El Sanatları Festivali başladı

20 Nisan 2018 17:24

ADANA\'da 3\'üncü Geleneksel El Sanatları Festivali başladı. Tarihi Büyüksaat yanında bulunan Ziyapaşa Parkı\'nda düzenlenen festivalin açılış törenine Adana Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, Yüreğir İlçe Kaymakamı Fatih Genel, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Tülek, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Akdeniz Geleneksel El Sanatları Derneği (AGESDER) Başkanı Serdar İnözü, ünlü hattat Etem Çalışkan, sanatçılar ve vatandaşlar katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Adana Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, Adana\'nın birçok alanda marka il olma yolunda yer aldığını söyledi. Yavuz, Bu festivali Adana\'ya kazandırmaktan dolayı emeği geçen herkese özellikle Serdar İnözü hocamıza, katkı sağlayan tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Ayrıca bu festivalde birbirinden değerli eserleriyle katılan sanatçılarımızı da tebrik ediyorum. Adana kültür ve sanatta, turizmde, gastronomi gibi birçok alanda marka il olma yolunda hızla yol almaktadır dedi. FESTİVAL ÇOK ÖNEMLİ AGESDER Başkanı Serdar İnözü ise bu yıl 3\'üncü kez düzenlenen festivalin geleneksel el sanatları açısından önemine dikkat çekti. İnözü, Birçok festivale ve karnavala davet edilmiş, kurumsal projelerle tercih edilen dernek olma yolunda büyüyerek ilerlemekteyiz, bundan da gurur duymaktayız dedi. Konuşmaların ardından açılışı yapılan festivalde, at binerek ok atma yeteniğiyle bilinen Yüreğir İlçe Kaymakamı Fatih Genel, bir stantta \'zihgir\' (Okçu yüzüğü) yapımını öğretti. Festival programında ayrıca sergi ve atölye çalışma alanları, deri el sanatları, çini, ebru, katı, kağıt rölyef, kağıt telkari, Hüsn-i Hat, mozaik sanatları, mekanik saat yapımı, Osmanlı cilt sanatı, kitre bebek yapımı, ahşap oyma, yaprak oyma, folklorik kıyafet, iğne oyası, kanaviçe gibi alanlarda çalışmalar yer alıyor.

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