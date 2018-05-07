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Spor

(Görüntülü Haber) Adana'da Dünya Offshore Şampiyonası nefes kesti

Malik GÖDELİNER ADANA, (DHA) Adana'da düzenlenen Dünya Offshore Şampiyonası Grand Prix yarışı, 7 sürat teknesinin katılımıyla başladı

07 Mayıs 2018 21:21

Malik GÖDELİNER ADANA, (DHA) Adana\'da düzenlenen Dünya Offshore Şampiyonası Grand Prix yarışı, 7 sürat teknesinin katılımıyla başladı. Yarışın ilk ayağında Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı kupasını 88 bordo numaralı BHS-Yuka Yachts kazandı. Seyhan Baraj Gölü\'nde yapılan yarışı Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Belediye Başkan vekili Ramazan Akyürek, eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni, Adana Yelken Kulübü Başkanı Ziya Ali Koçer ve davetliler izledi. Takımların zamana karşı yarıştığı şampiyonayı çok sayıda Adanalı göl kenarından heyecanla seyretti. Yarışlar Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı kupası ile başladı. Müsabaka sonucunda Alpay Akdilek ve Kerem Tuncer yönetimindeki BHS-Yuka Yachts 1 dakika 12 saniyelik derecesi ile birinci oldu. Efe Project ikinci, Beşiktaş üçüncü oldu. Kupa törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Sözlü, Öncelikle bu yarışmaya katılan sporcularımızı tebrik ediyorum. Adana\'da 7\'ncisi yapılan Dünya Offshore Grand Prix şampiyonası hakikaten Seyhan Baraj Gölü ile birlikte Adana\'mıza çok yakışıyor. Sporcularımızı kutluyorum. Gelecek yıllarda Adana\'mızda daha büyük şampiyonluklara ev sahipliği yapma ve destekleme konusunda söz veriyorum dedi. Dünya Offshore Şampiyonası Grand Prix yarışı yarın Valilik Kupası yarışı ile son bulacak.

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