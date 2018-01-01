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(Görüntülü Haber) Adana'da 2017'nin son bebeği 'Arin', 2018'in ilk bebeği de 'Lavin'

Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ADANA'da 2017 yılının son bebeğinin adı 'Arin' ve 2018'in ilk bebeğinin adı 'Lavin', Şehir Hastanesi'nde dünyaya gözlerini açtı

01 Ocak 2018 13:14

Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 2017 yılının son bebeğinin adı \'Arin\' ve 2018\'in ilk bebeğinin adı \'Lavin\', Şehir Hastanesi\'nde dünyaya gözlerini açtı. Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, bebeklere çeyrek altın taktı. Yüreğir Belediyesi tarafından bu yıl 6\'ıncısı düzenlenen \'Yüreğir\'e hoş geldin bebek\' etkinliği için Adana Şehir Hastanesi\'ne gelen Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, hasta yakınlarıyla sohbet etti. Daha sonra yeni yıla dakikalar kala dünyaya gelen 2017\'nin son bebeği Songün ve Vesvedin Dağ çiftinin kızları Arin\'i ziyaret etti. Burada Arin bebeği kucağına alan Başkan Çelikcan, çeyrek altın taktı. Arin bebeğin ardından 2018\'in ilk dakikalarında dünyaya gözlerini açan Devren-Mahsun Güyildar çiftinin kızları Lavin bebeği ziyaret etti. BABAANNESİ İLE AYNI GÜN DOĞDU Yaklaşık 1,5 yıl önce evlenen çiftin ilk çocuğu Lavi\'n babaannesi Müzeyyen Güyildar\'ın da yılbaşı bebeği olduğu öğrenildi. Torununun da kendisi gibi yılın ilk bebeği ve doğum günlerinin aynı olmasından dolayı mutlu olduğunu belirten babaanne Müzeyyen Güyildar, kendisinin da 1971\'nin yılbaşında doğduğunu söyledi. Lavin bebeğe çeyrek altın takan Çelikcan, \"2018\'in İlk bebeği Lavin, ailesine ve vatanımıza hayırlı olsun. Bu çocuklarımız bizim geleceğimiz. Allah onların kaderlerini güzel yapsın. Umut ediyorum ki inşallah yarının ülkesini yönetecek insanlardan olurlar\" diye konuştu.

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