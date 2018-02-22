T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Adana şehidini gözyaşlarıyla uğurladı

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) - HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinin karşısında Irak'ın kuzeyindeki Çam Tepe üs bölgesinde PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan Sözleşmeli Er Eren Çelik (28), memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde son y

22 Şubat 2018 19:22

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) - HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinin karşısında Irak\'ın kuzeyindeki Çam Tepe üs bölgesinde PKK\'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan Sözleşmeli Er Eren Çelik (28), memleketi Adana\'nın Ceyhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenazesi ilk olarak Soysalı Mahallesi\'ndeki babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi tören için Soysalı Mahalle Mezarlığı\'na götürüldü. Burada düzenlenen törene Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Beldeye Başkanı Hüseyin Sözlü, şehidin ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. Tören sırasında şehidin tabutuna sarılan annesi Hafize, eşi Meltem Çelik uzun süre ağıt yaktı. Şehidin babası Yunus Eren\'i ise Bakan Ahmet Arslan ve Vali Mahmut Demirtaş teselli etti. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi gözyaşları içinde aile mezarlığında toprağa verildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CeyhunAdana DHAHAKKARİIrakTepePKKSözleşmeli Er ErenAdana CeyhanSoysalı MahallesiBuradaSoysalı Mahalle MezarlığıUlaştırma DenizcilikHaberleşme Bakanı Ahmet Arslan Adana Valisi Mahmut Demirtaş Büyükşehir Beldeye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24