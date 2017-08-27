(Görüntülü Haber) Adana Sağlık Müdürü: Bayramda sağlıksız hayvanı kurban etmeyin

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, kurban kesimi konusunda Adana gibi sıcak bölgelerde daha da dikkatli olunmasını, bayramda sağlıklı, dinç, burnunda akıntı olmayan hayvanların kesilmesini önerdi. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Adana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sürüyor. Kentte kurulan 30 ayrı kurban satış noktasında veteriner hekimler ve belediye görevlileriyle birlikte denetime çıkan Adana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, \"İl dışından gelen hayvanların sevkiyat raporları, hayvanların küpeleri, hastalık durumları kontrol ediliyor. Vatandaşlarımızın rahat bir bayram geçirmeleri, sağlıklı kurban kesmeleri için çalışıyoruz\" dedi. KURBANLIK ÖNERİSİ Tekin, kurban alacakların bazı konulara dikkat etmesi gerektiğini anlatırken, şöyle konuştu: \"Sağlık açısından kesilecek hayvanların dinç ve canlı, gözlerinin parlak olması, kuyruk ve kulağının kesik olmaması, boynuzunun dip yerinden kırık olmaması gibi hususlara dikkat ediyoruz. Hayvanın fiziki olarak iyi görünmesi gerekiyor. Burun, ağzında akıntı ve yara olmamasına, hayvanın resmi kontrol altında olduğunu gösteren küpelerin bulunmasına dikkat etmeliler. Ekiplerimiz, kurban satış yerlerinde denetim yapıyor ve asla sağlıksız ve uygun olmayan hayvanlara izin verilmiyor. Adana\'da geçen yıl 110 bin küçükbaş ve 14 bin büyükbaş kurban kesilmişti. Mevcutta 130 bin kurbanlık küçükbaş hayvanımız var. Bir de il dışından gelen kurbanlıklar olacak. Bu nedenle kurbanlık hayvan sorunu olmaz. Fiyatların da uygun olduğunu düşünüyoruz.\"