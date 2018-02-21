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(Görüntülü Haber) Adana merkezli 6 kentte FETÖ operasyonu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA merkezli 6 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda FETÖ/PDY'nin milli eğitim imam ablalarının da bulunduğu 39 kişi yakalandı

21 Şubat 2018 16:32

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA merkezli 6 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda FETÖ/PDY\'nin milli eğitim imam ablalarının da bulunduğu 39 kişi yakalandı. Kadınların kendilerini gizlemek için para ve gıda yardımı yaptıkları kişilerin üzerine çıkardıkları hatları kullandıkları telefonlara yükledikleri ByLock programını kullandıkları belirlendi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Şubat\'ta Adana merkezli İstanbul, Bursa, Siirt, Tekirdağ ve Zonguldak\'ta FETÖ/PDY\'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 39 kişi gözaltına alındı. MUHTAÇ KİŞİLERİN ADINA HAT ALIP BYLOCK YÜKLEDİLER Ekipler gözaltına aldıkları şüphelilerin kullandıkları cep telefonlarını incelemek için özel ekip kurdu. Polis, örgüt üyelerinin para, gıda ve elbise yardımı yaptığı yardıma muhtaç kişileri kandırarak adlarına hat aldıkları, bu hatları kullandıkları telefonlara örgütün gizli haberleşme programı olan Bylock kurdukları ortaya çıktı. Ayrıca gözaltına alınan örgütün sözde imamı Ü.N.\'nin, kendi bölgesindeki öğretmenleri yazılı ve sözlü sınav yaparak, örgüte kaç eleman kazandırdığı, ne kadar himmet, kurban topladığı ile ilgili sorular sorup değerlendirme yaptığı belirlendi. Ü.N.\'nin FETÖ\'cü olmayan öğretmenlerin atanmasını durdurduğu ve örgüte katılmayan öğretmenleri de fişlediği anlaşıldı. Şüpheliler sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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