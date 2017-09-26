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(Görüntülü Haber) Adana merkezli 5 ilde 2 bin 500 polis ile hava destekli uyuşturucu operasyonu (2)

UYUŞTURUCUNUN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ Uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen şafak baskınında ele geçirilen malzemeleri inceleyen Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Torbacıların kökünü kazıyacağız" dedi

26 Eylül 2017 20:02

UYUŞTURUCUNUN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ Uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen şafak baskınında ele geçirilen malzemeleri inceleyen Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, \"Torbacıların kökünü kazıyacağız\" dedi. Operasyonu gerçekleştiren ekipleride tebrik eden Yıldız, \"Bu kararlı operasyonlarımız sürecek. Gençliğimizi, geleceğimizi çalan bu tacirlerin kökünü kazıyacağız. Vatandaşlarımızın desteği çok önemli, bunlara müsade etmesinler bizim yanımızda olsunlar. Devlet onların yanında, uyuşturucu aynı zamanda terör örgütlerini de finanse ediyor, aynı zamanda onlarada büyük bir darbe vurduk \" dedi.

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