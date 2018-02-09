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(Görüntülü Haber) Adana Emniyeti'nden Tufanbeyli'ye Z Kütüphane

ADANA,(DHA) ADANA'da Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında Tufanbeyli ilçesinde Zenginleştirilmiş Kütüphane açıldı

09 Şubat 2018 20:46

ADANA,(DHA) ADANA\'da Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında Tufanbeyli ilçesinde Zenginleştirilmiş Kütüphane açıldı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Tufanbeyli İlçesi Tufanbeyli Anadolu Lisesi isimli okulda Şehit Polis Memuru Sadık Özkan isimli Z Kütüphane kurulumu tamamlandı. Hizmete açılan Zenginleştirilmiş kütüphaneler (Z Kütüphane); zekâ oyunları, okuma ve dinleme materyallerinin bir arada bulunduğu sesli ve elektronik kitaplar gibi alternatif okuma seçeneklerinden öğrencilerin faydalanabildiği, taşınılabilir raflarıyla, ahşap ve kumaş malzemelerle kaplanmış duvarlarıyla, estetik ve pedagojik açıdan uygun renkleriyle çocuklarda okuma alışkanlığı ve zevki uyandıran, onları kütüphaneye çekecek mekânlar şeklinde tasarlandığı bildirildi.

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