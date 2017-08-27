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(Görüntülü Haber) ADALET KURULTAYI'NDA ATLETİYLE ADALET ARADI

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)Çanakkale'de tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere kamp alanındaki Adalet Kurultayı 2'nci gününde de çalıştay, panel ve söyleşiler ile devam ediyor

27 Ağustos 2017 18:08

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)Çanakkale\'de tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki Kocadere kamp alanındaki Adalet Kurultayı 2\'nci gününde de çalıştay, panel ve söyleşiler ile devam ediyor. Türkiye\'nin dört bir yanından gelerek kurultay alanını dolduran vatandaşlar adalet vurgusu yapıyor. Üzerinde beyaz bir atlet, başında ise adaleti temsil eden terazi ile Edirne\'den gelerek kurultay alanında boy gösteren 62 yaşındaki Saim Kaya, ilginç görüntüsü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Elinde, \'Atletimle adalet arıyorum\' yazılı küçük bir döviz bulunan Saim Kaya, \"Öncelikle ben buradan 80 milyon vatandaşıma şunu söylemek istiyorum. Uyan ey halkım uyan! diyorum. Genel Başkanımız bir adalet yürüyüşü yaptı. Maltepe\'de bir miting yaptık. Şimdi de burada yine \'hak, hukuk, adalet\' diyoruz. Ne için adalet, herkes için adalet diyoruz. Ben emekliyim. Emekliler için adalet diyorum. İşte buradayım. Atlet davasını tutturdular. Bunlarla uğraşılmasın. Biz hep adalet, hak, hukuk dedik. Oysa birileri bize adaletsizliği, adaletmiş gibi yutturmaya çalışıyor. Kusura bakmasınlar. Biz aklımızı peynir ekmekle yemedik\" dedi. Kurultaya katılan diğer vatandaşlar da Saim Kaya\'nın dikkat çeken görüntüsünü cep telefonları ile çekmek için birbiriyle yarıştı.

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