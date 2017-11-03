(Görüntülü Haber)  Adalet Bakanı Gül: Terörü bitireceğiz (2)

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    DUBLE YOL ÇALIŞMASINI İNCELEDİ Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yapımı süren Gaziantep- Nizip duble yol yapım çalışmalarını inceledi

03 Kasım 2017 20:28

 

 

DUBLE YOL ÇALIŞMASINI İNCELEDİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yapımı süren Gaziantep- Nizip duble yol yapım çalışmalarını inceledi.

Bakan Abdulhamit Gül; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte incelediği yolun 2020 yılında biteceğini belirtti. Gül, \"Burası birçok ölümlü kazanın yaşandığı, birçok hayatın kaybedildiği, birçok acı anılarla da hepimizin bildiği bir yol. 2020 yılı başında yol tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak\" dedi.

 

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