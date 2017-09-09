(Görüntülü Haber) Adalet Bakanı Gül: Terörle mücadeleyi baltalayacak sözlerin kabulü asla mümkün değildir (2)

\'TÜRKİYE HİÇBİR TERÖR ÖRGÜTÜNE DİZ ÇÖKMEYECEKTİR\'



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep\'in Nizip İlçesi\'ndeki temaslarının ardından Karkamış İlçesi\'nde partisinin Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Gül, burada yaptığı konuşmada terörle mücadelenin kararlı bir şekilde devam edeceğini söyledi. DEAŞ, PKK ve FETÖ’nün kokteyl terör örgütü olduğunu belirten Gül, terörle mücadelede sivil halkla terörist unsurların karıştırılmadığını kaydetti. Bu terör örgütlerinin dış güçlerin etkisi altında olduğunu ifade eden Gül, şunları söyledi:



“Türkiye birçok terör örgütü ile mücadele etmekte bu terör örgütleri de aslında kokteyl terör örgütleri olduğu açıkça ortada. Yani bir iş yapılacaksa, Türkiye ve Türk milleti bir sıkıntıya sokulacaksa, şu örgüt yapsın, şu örgüt yapsın diye kokteyl yaparak bir şekilde kökü dışarıda olan bu maşa örgütlerle beraber Türkiye karıştırılmak isteniyor. Fırat Kalkanı Operasyonu olsun, Doğu, Güneydoğu’da verilen terörle mücadele kararlılığı olsun, FETÖ ile yapılan hem idari hem güvenlik, hem de yargısal alanda verilen mücadele olsun Türkiye hiçbir terör örgütüne diz çökmeyecektir. Türkiye hiçbir terör örgütüne asla teslim olmayacak, rehavete kapılmadan kararlı bir şekilde ezanımızı, Türk bayrağımızı, 80 milyonun güvenliğini sonuna kadar temin ederek sağlayacağız. Terörle mücadelede asla bir an bile olsun gevşeklik göstermeden, bu mücadeleyi Türkiye’de vatandaşlarımızı tehdit eden hiçbir terör örgütü unsuru kalmayıncaya kadar bu mücadelemiz kesin ve kararlı bir şekilde devam edecektir. Bu mücadelemizi yaparken asla sivillere, asla vatandaşlara bir zarar da verilmemesi yönünde güvenlik güçlerimizin, hükümetimizin çok ciddi, titiz çalışmalarını da herkes görmelidir. En fazla bölge halkımız bunu yaşamaktadır. Yani teröristle vatandaş ayrımını yaparak asla vatandaşa zarar vermeksizin, terörle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam etmektedir. İnşallah bu konuda da Türkiye düşmanı hiçbir terör örgütünün, hiçbir unsurun başaramayacağı bir sonucu inşallah Türkiye vatandaşların güvenliği ile sonuçlanacak bir sonucu hep birlikte yaşayacağız.\"