(Görüntülü Haber) Adalet Bakanı Gül: Suçlu vardır, düşman yoktur

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz\'un gözaltı sürecinde 3 defa avukatları ile görüştürüldüğünü anlatırken, \"Sorgusu esnasında avukatı hazır bulunmuştur. Türkiye bir hukuk devletidir. Suçlu vardır, düşman yoktur\" dedi.



Adalet Bakanı Abdulhamit Bakan Gül ile Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Adana\'nın merkez Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi\'nde yapımı tamamlanan, hükümlülerin çalıştığı, yargı mensubu çalışanları ve ailelerinin yararlanabileceği \'Adalet Bakanlığı Adana Göltepe Eğitim Tesisi\'nin açılışına katıldı. Açılış töreninde konuşan Bakan Gül, Amerika Birleşik Devletleri ile vize krizine neden olan konsolosluk çalışanı Metin Topuz hakkında bir değerlendirme yaptı. Gül, merika\'daki Dışişleri Sözcüsü\'nün, Türkiye\'deki konsolosluk görevlisine avukatıyla görüşme izni konusunda bir beyanı olduğunu belirterek, \"Bunu kısmen ifade ettik ama bir daha ifade etmek lazım. Konsolosluk görevlisi gözaltı sürecinde 3 defa avukatlarıyla görüştürülmüştür. Sorgu esnasında avukatı hazır bulunmuştur. Amerika\'daki yetkililerin bu açıklaması üzerine, bizim buradaki arkadaşlarımız konsolosluk görevlisinin ailesini arayarak, \'Böyle bir talebiniz bize gelmedi. Gelseydi yine biz izni verirdik\' diye görüşmeleri oldu. Bunun üzerine 2 gün sonra görüşme talebi geldi ve görüşme sağlandı. Türkiye bir hukuk devletidir. Suçlu vardır, düşman yoktur\" diye konuştu.



Darbecilerin adalet önünde hesap veremediğini de belirten Gül, şunları söyledi:



\"15 Temmuz akşamı kanunları çiğneyerek darbe girişimi yapanların cezaları kanuna göre yapılmaktadır. Ceza alacak kişiye ağırlaştırılmış müebbet ya da cezası neyse ona göre hüküm verilmektedir. Hukuk dışı uygulamaya girseydi o gece güvenlik güçlerimiz farklı bir şekilde karşılık verirdi. Ama onlar darbecileri hukukun önüne teslim etmişlerdir.\"



Silah konusunda hakim ve savcılara bir yerli, bir yabancı imkanı getirdiklerini Adalet Bakanı Bakan Gül, hakim ve savcıların yerli silahı tercih ettiğini söyledi.



ÇELİK: BU MÜCADELE DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE VERİLMEMİŞTİR



AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik de yaptığı konuşmada AB Bakanlığı yaptığı için dünyanın çeşitli yerlerinde yargımı ile ilgili eleştirilerle sık muhatap olduğunu anlattı. Çelik, şöyle devam etti:



\"Her zaman söylediğim şey şudur; Türk yargısının içinde bulunduğu koşullarda darbe girişimi, bu kadar terör tehdidi karşısında Türk yargısı kadar özgürlük güvenlik dengesini koruma dirayetine sahip bir yargı kurumu olduğunu zannetmiyorum. İddia ediyorum; bu kadar hukukun içerisinde kalarak hukuk eliyle anayasasının korunması ve bir darbe girişimine karşı bu kadar kahramanca mücadele dünyanın hiçbir yerinde verilmemiştir ve bu kahraman yargı mensupları sayesinde olmuştur. Bu gurur verici bir olaydır.\"



Konuşmaların ardından tesise emeği geçen hükümlülere ve çalışanlara Bakan Gül ve Bakan Çelik tarafından plaket ve teşekkür belgesi verildi. Açılışın ardından bakanlar tesisi gezerek bilgi aldı.

