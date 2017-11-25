(Görüntülü Haber) Adalet Bakanı Gül: Kadına, çocuğa şiddet ve cinsel suçlara iyi hal indirimi beni üzüyor (2)

SOSYAL TESİS AÇILIŞLARINA KATILDI Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep\'in Oğuzeli ilçesindeki biyogaz tesisinin temel atma töreninin ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye bağlı Yazılı Mahallesi\'nde, Şehitkamil Belediyesi tarafından Eren Bülbül Sosyal Tesisi\'nin açılışına katıldı. Trabzon\'un Maçka ilçesinde PKK\'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle kurşunların hedefi olarak şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül\'ün adını yaşatacak tesisin açılış öncesi konuşan Bakan Gül, Eren Bülbül gibi vatan için canını verenlerin unutulmayacağını belirtti. Gül, \"İyi ki varsın Eren. Hepiniz hatırlarsınız sosyal medyada bu vardı. Biz de bugün iyi ki varsın diyoruz. Hiç kimse Eren\'leri, Şehit Kamil\'leri unutturamayacak, kıyamete kadar vatan için, memleketi için canını veren kahramanları unutmayacak. Terörle mücadelede asla ülkemiz diz çökmeyeceğiz. Teröristlere, Türkiye\'yi bölmek isteyenlere inat, daha fazla bir, daha fazla beraber, kardeşçe omuz omuza kıyamete kadar yaşayacağız\" dedi. MISIR\'DAKİ SALDIRIYI KINADI Bakan Abdulhamit Gül, Mısır\'da dün camiye yapılan saldırıyı da kınayarak şunları söyledi: \"Mısır\'da dün hain, hunharca saldırı sonrası, ibadet edilen bir mabette Müslümanlara yapılan bu hain terörist saldırıyı şiddetle nefretle kınıyorum. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 305\'e ulaştı. Sadece Müslüman değil, hangi dine mensup olursa olsun, bir mabede yapılan bu tür saldırılar insanlığın ortak varlığına yapılan saldırılardır. Bu saldırıları nefretle kınıyorum. Hangi dinden, hangi dine, inanca, mabede, yaşam tarzına olursa olsun bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bir barış dini olan İslam\'a, mensuplarına yapılan bu saldırıları, İslam\'ın, barış dininin adını kullanarak sözde İslam adına terör eylemi yapanları da dünyada İslam\'ın, barış ve selametine leke getirenleri de bu vesileyle kınıyorum.\" Bakan Gül, konuşmasının ardından protokol üyeleriyle birlikte açılışını yaptığı sosyal tesisi gezdi.