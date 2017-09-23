(Görüntülü Haber) AD-D seçim otomobilini Erdoğan'a hediye edecek

Temel Elcivan / Krefeld, 23 Eylül (DHA) - Almanya\'da Erdoğan fotoğraflarıyla seçim kampanyası yürüten göçmen partisi Alman Demokratlar Birliği(AD-D), üzeri Erdoğan resimleriyle donatılan ve kampanya boyunca sokaklarda dolaştırılan arabayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a hediye etme kararı aldı. Almanya\'da pazar günü yapılacak milletvekili genel seçimlerine katılan göçmen partisi Alman Demokratlar Birliği(AD-D) Allianz Deutscher Demokraten seçim kampanyasını, bugün Krefeld şehrinde düzenlediği basın toplantısıyla tamamladı. Seçimlere sadece Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti\'nden (KRV) katılan Alman Demokratlar Birliği\'nin Krefeld şehrinde düzenlediği basın toplantısı, Partinin KRV Bölge Başkanı Selçuk Çingi ve KRV Bölge Sekreteri Nevin Toy Unkel\'in konuşmaları ile başlarken, Alman Demokratlar Birliği Genel Başkanı Remzi Aru, Genel Sekreter Halil Ertem, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Akbaş ta, açıklamalarda bulundu. Toplantıda konuşan Alman Demokratlar Birliği Genel Başkanı Remzi Aru, “Milyon Euro\'luk bütçeleri olan diğer partiler gibi, geniş seçim kampanyası yapamıyoruz. Erdoğan fotoğrafları ile yaptığım seçim afişleri ve mobil seçim arabamızla seçmene ulaşmaya çalışıyoruz. Ama seçim afişlerimiz, ne yazık ki polis desteği ile sokaklardan indirildi. Her şeye rağmen seçime katıldığımız Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti(KRV)\'nde, oylarımız daha önce aldığımız oyların üzerinde alır, en az otuz kırk binleri bulabilirsek emeklerimiz boşa gitmemiş olur“ dedi. Diğer bir göçmen partisi olan BIG ile birleşme tartışmaları ile ilgili soruyu AD-D Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Akbaş, “Bir yerde güç birliği iyidir ama bu kararı biz yöneticilerin vermesi doğru olmaz. Buna parti delege ve üyeleri karar vermeli, buda bu dar zamanda yapılacak iş değil. Bu durum aynı şekilde BIG partisi içinde, geçerlidir. Siyasi partilerin uyması gereken kurallar var, yanlış yapıp iki partiyi de zora sokmamak gerekiyor“ diyerek cevapladı. Bir otomobilin üzerini Erdoğan fotoğraflarıyla ve sözleriyle donatarak sokaklarda Türk kökenli seçmenlerden oy isteyen AD-D yöneticileri, basın toplantısını da söz konusu arabanın önünde yaptılar. AD-D Genel Sekreter Halil Ertem, “Erdoğan fotoğraflarıyla hazırladığımız arabayla seçim kampanyası yaptık. Bu Almanya\'da bir ilkti, bizim içinde çok önemli ve anlamlı oldu. Dolayısıyla seçimin ardından bu arabanın üzerinden Erdoğan fotoğraflarının sökmek istemedik, dolayısıyla arabayı sayın cumhurbaşkanımız Erdoğan\'a hediye etmeye karar verdik. Bu arabanın aslında diğer bir adı da, barış arabası. Biz bu arabayla Berlin\'den yola çıkarak, birçok Avrupa ülkesini ve kentlerini geçerek Ankara\'ya ulaşmak orada Erdoğan\'a hediye etmek istiyoruz. Bu yol güzergahın da belki de bize eşlik etmek isteyen vatandaşlarda çıkar“ dedi. Erdoğan\'a hediye edilmek istenen seçim arabasını AD-D Genel Sekreter Halil Ertem\'in, yol boyunca kullanacağı da açıklandı.