(Görüntülü Haber) Acemi kasap yaralanmalarını azaltacak bıçak ürettiler

Hüseyin TÜCCAR- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- KURBAN Bayramı’nda acemi kasap yaralanmalarının önüne geçmek için araştırma yapan ve geçen yıl elden kaymayan bıçak üreten Bursa’daki bir firma, bunları 50 ülkeye ihraç ediyor. Firma yöneticisi Ömer Pirge, Milano Üniversitesi’nde yaptırdıkları araştırmayla ürettikleri bıçakların kas yorulmalarını yüzde 15 azalttığını ve buna bağlı yaralanmaları yüzde 30 önlediğinin tespit edildiğini söyledi. Kurban Bayramı\'nın yaklaşmasıyla birlikte bıçaklarıyla ünlü Bursa\'da bıçaklar mağazalardaki yerlerini almaya başladı. Acemi kasap yaralanmalarını çok olmasından yola çıkan Pirge Bıçakçılık firması, elden kaymayan bıçak sapı üretti. Saplarda özel bir plastik malzemesi kullanan firma, böylelikle bıçağın ele yapışmasını sağlayarak kaymasının önüne geçti. Sürekli AR-GE çalışması yaptıklarını belirten firma yöneticisi Ömer Pirge, kaymaz saplarla ilgili fikrin inovasyon çalışması sonucu ortaya çıktığını belirtti. Kurban kesimi sırasında yaralanma riskini sıfıra indirmek istediklerini kaydeden Pirge şöyle devam etti: \"Bıçakların sap malzemesine özel bir plastik ekleyerek bıçağın ele yapışmasını sağladık. Yani eliniz ıslak bile olsa bıçak elinizden kaymıyor. Böylelikle kesim esnasında kullanıcılarımızın bıçakla yaralanmasının önüne geçiyoruz. Şu anda ürettiğimiz kaymaz saplı bıçaklara çok yoğun bir talep var.Kesimhaneler, kasaplar ve ev kullanıcıları bu bıçaklardan çok memnun.\" Pirge, mutfak bıçağından kasap bıçağına, döner bıçaklarından şef bıçaklarına 1500 çeşit bıçak ürettiklerini ve 50 ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi. Ömer Pirge, \"Teknolojik gelişmelerle birlikte pratik hayata yansıyan birçok fayda da var. Bu ürettiğimiz bıçakların Milano Üniversitesi\'nde yapılan bir araştırma ile yoğun kullanımlarda ön kol ve bilek fleksör kasların yorulmalarını yüzde 15 azalttığı ve buna bağlı yaralanmaları yüzde 30 önlediği tespit edildi. Yüksek alaşımlı çelikler sayesinde insanların daha fazla et kesmesine yardımcı olmak için uzun süre bileme gerektirmeyen çelikler geliştirdik ve kesici ağız kısımları lazerle kontrol edilerek keskinlik garantisi elde ediyoruz\" dedi.