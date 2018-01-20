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(Görüntülü Haber) Acarlar Longozu'nun sualtındaki eşsiz görüntüsü

Aziz GÜVENER/KARASU(Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Karasu ilçesinde Türkiye'nin tek parça olan en büyük longozu olan Acarlar Longozu'nda su altından çekilen görüntüler izleyenleri etkiledi

20 Ocak 2018 16:32

Aziz GÜVENER/KARASU(Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Karasu ilçesinde Türkiye\'nin tek parça olan en büyük longozu olan Acarlar Longozu\'nda su altından çekilen görüntüler izleyenleri etkiledi. Karasu Müezzinler Mahallesi\'ndeki Türkiye\'nin tek parça halinde olan en büyük longozu olma özelliği taşıyan Acarlar Longozu, kış mevsiminde de bitki örtüsüyle görenleri kendisine hayran bırakıyor. Zengin bitki florası ve 200\'den fazla kuş türünü barındıran longoz, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Longoza Türkiye\'nin dört yanından gelen ziyaretçiler, doğanın güzellikleri arasında dolaşma imkanı buluyor. Doğa fotoğrafçısı Hakan Kalmış, longozu sualtından görüntüledi. Çekilen görüntülerde, güneş ışıklarının indiği suyun altında birbirinden renkli bitkiler görenleri adeta büyüledi. Suyun altında yapılan gezinti longozun güzelliğini gözler önüne serdi.

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