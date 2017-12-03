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(Görüntülü Haber) Aç ve yorgun mavi turnaya halk sahip çıktı

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Oltu ilçesinde bir kahvenin önüne düşen aç ve yorgun mavi turnaya çevredekiler sahip çıktı

03 Aralık 2017 14:55

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Oltu ilçesinde bir kahvenin önüne düşen aç ve yorgun mavi turnaya çevredekiler sahip çıktı. İşyeri sahibi Ahmet Arslan turnayı kahveye alarak karnını doyurdu. Çarşıbaşı Mahallesi\'ndeki kahvede oturanlar aç ve yorgun turna için adeta seferber oldu. Kahveden çıkıp yaralı turnayı alarak sobanın yanına getiren ve karnın doyuran işyeri sahibi Arslan\'ın bilgi vermesi üzerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri göçmen kuşu alarak tedavisinin yapılması için Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi\'ne götürdü. Oltulular, ilk kez bir mavi turnayı bu kadar yakından gördüklerini söyledi. Mavi turnaya müşterileri ile birlikte şefkat elini uzatan Arslan, şöyle dedi: \"Camın önünde oturan müşteriler kahvenin önüne gökyüzünden bir şeyin düştüğünü görünce önce korktu. Sonra bunun bir kuş olduğunu görünce hemen yanına gittik. Çok bitkin bir haldeydi. Bizden kaçacak hali bile yoktu. Hemen kahveye alıp sobanın yanına koyduk. Sonra su ve yem verip karnını doyurduk. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber verdik. Sağ olsunlar gelip turnayı teslim aldılar. İnşallah iyileşir.\" Milli Parklar görevlileri, halka duyarlılığından dolayı teşekkür ederek turnayı teslim aldı.

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