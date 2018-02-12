(Görüntülü Haber) Abrek adlı eğitimli köpek, ceset bulacak

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Adli Bilimciler Derneği işbirliği ile birlikte Adli Osteoloji/Kemik Semineri düzenlendi. Seminer sonrası AFAD bünyesinde bulunan ve ilk kez Samsun’da görevlendirilen ceset bulma köpeği gösteri yaptı. Samsun’da 12-14 Şubat 2018 tarihleri arasındaki seminere Samsun Valisi Osman Kaymak da katıldı. Ayrıca seminere Amasya, Ankara, Giresun, Şırnak, Tokat, Kastamonu, Nevşehir, Kayseri ve İstanbul şehirlerinden öğretim görevlileri ile AFAD, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) JAKEM Komutanlığı, JÖAK Komutanlığı, Adalet Bakanlığı Samsun Adliyesi, Samsun İtfaiye Daire Başkanlığı personelleri ile sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllüler de katıldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan Samsun AFAD Müdür Vekili Yusuf Aysu, “Bilindiği üzere kayıp dışı olayları ile afet ve acil durumu olaylarının yanı sıra bazı yangınlarda asayiş olaylarında özellikle son zamanlarda yangın olarak karşılaşılan Alzheimer hastalığı olan kişilerin kaybolması neticesinde yürütülen arama çalışmalarına hep karşılaşmaktayız. Sebebi ne olursa olsun kayıp olayları adliye olayları olup, bu olaylarda adli makamlarımız, polisimiz, jandarmamız, sahil güvenlik birimlerimiz ile birlikte tüm kolluk birimleri, beraberinde AFAD’ın arama kurtarma ekipleri, itfaiye personelleri, UMKE personelleri başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları görev yapmaktadır. Yapılan arama çalışmaları sonucunda kayıp kişilere kısa zamanda ulaşılabildiği gibi uzun yıllar çözülememiş olaylarında olduğu görülmektedir. Artan olay çeşitleri ve koşullarının değişmesi gibi faktörler kayıp kişilerin arama çalışmalarında yürütülen faaliyetlere çok yönlü yeni yaklaşımlar getirilmesini ve bilimsel yapılmasını zorunlu kılmaktadır” dedi. VALİ KAYMAK\'TAN TERÖRİST CESEDİ ÖRNEĞİ Kendisinin de Hukuk Fakültesi mezunu olduğunu ve adli tıp derslerinin ilgisini çektiğini ifade eden Samsun Valisi Osman Kaymak, “İlk girdiğimiz otopsi dersini halen unutamıyorum. 25 yıllık kaymakamlık dönemimde çok sayıda olayla karşılaştık. Tunceli Valiliği görevimde terörle mücadelede ciddi şekilde operasyonlar yürütülüyordu. Orada bir olay olmuştu. Teröristlerin bulunduğu nokta tespit edildi ve orayı uçaklarımız bombaladı. Orada 13-14 terörist öldürüldü. Olaydan sonra bunların cesetlerini adli tıpa gönderdik. Bir teröristin cesedinin kemiklerini aldık. Kayadan oluşan bir mağarada saklandıkları için attığımız bombada güçlü olunca teröristin kemikleri yanık şekildeydi. Adli tıp da bunun kime ait olduğunu tespit edemiyor. Teröristin aileleri de açlık grevleri yaparak bizi Tunceli’de 3-4 ay oyaladılar. Örgüt de bunu propaganda olarak kullanıyordu. O gün kemik şu kişiye aittir denilebilseydi rahat edecektik. Bilim de bunu söyleyemeyince 3-4 ay uğraştık. Çözüme ulaşılamayan olaylar insanları mutsuz ediyor. O anlamda bu çalışmalar çok önemlidir” diye konuştu. BÖCEKLER CİNAYETİN GÖRGÜ TANIKLARIDIR Konuşmaların ardından Adli Osteoloji/Kemik semineri yapıldı. Seminerde Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof.Dr. İ.Hamit Hancı, katılımcılara adli veterinerlik, adli koku, ölüm ve ölüm sonrası değişiklikler ile asfiksiler konuları hakkında bilgilendirdi. Hancı, “Adli hipnozu Sağlık Bakanlığımız 2 yıl önce varlığını kabul etti ama mahkemelerde hipnozu kullanamıyoruz. FBI olsun, Avrupa, Amerika mahkemeleri bunu çok kullanıyorlar. Tanıklardan elde ettikleri bilgileri kesin delil olmasa bile ön delil olarak artık günümüzde kabul ediyorlar. Biz yeni alanları da geliştirmek zorundayız. Uyku adli tıbbı bizi yakından ilgilendiriyor. Ölümden sonra cesedin üzerine hemen böcekler geliyor ve yemeye başlıyorlar. 3 böcek cesedi bir aslandan daha kısa sürede yiyor. Biz bunlar sayesinde kişinin öldüğü yeri ve ölüm zamanını tespit edebiliyoruz. Her böceğin yaşadığı bölge farklılık gösteriyor. Böcekler cinayetin görgü tanıklarıdır.” CESET BULMA KÖPEĞİ GÖSTERİ YAPTI Seminerin ardından Türkiye’de ilk defa Samsun AFAD’da bulunan ceset bulma konusunda eğitilmiş köpek, katılımcılara gösteri yaptı. Belçika kurdu ve Abrek isimli köpek, çakıl taşlarının arasına gizlenmiş kanlı ipi buldu. Kandan, uzuvdan ve kemikten ceset bulma özelliği ile AFAD bünyesinde Türkiye’de ilk defa Samsun’da bulunan Abrek isimli Belçika kurdu köpek, ilgiyle izlendi. Üç gün sürecek seminerde katılımcılara insan iskelet anatomisi, kemiklerin radyolojik görünümleri, parçalı kemiklerden insan, hayvan kemiklerinin ayırt edici özellikleri, olay yeri inceleme gibi konularla bilgilendirilecek.