(Görüntülü Haber) AB'li büyükelçiler, AB destekli projeleri yerinde inceledi

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- AVRUPA Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı ve Büyükelçi Christian Berger\'in de aralarında olduğu AB ülkeleri büyükelçileri, 3 günlük Mardin gezilerinin ikinci gününde, AB tarafından mali olarak desteklenen projeleri yerinde inceledi. AB tarafından desteklenen ve yapımı tamamlanan projelerden olan Birinci Cadde\'nin sağlıklaştırılması projesi ve Sakatlar Derneği\'nin telkariyi geliştirme projelerini yerinde inceleyen AB heyeti, yol boyunca esnafı ziyaret ederek alışveriş yaptı. Birinci Cadde\'nin Sağlıklaştırılması Projesi hakkında Valilik İl Özel Kalem Müdürü Füsun Karaboğa ile Telkariyi Geliştirme Projesi hakkında ise Sakatlar Derneği Mardin Şube Başkanı Hasan Anuk\'tan bilgi alan AB heyeti, burada kendilerine ikram edilen, Mırra ve Menengiç kahvelerinden içerek Mardin\'e özgü badem şekeri ile cevizli sucuğun tadına baktı. Sakatlar Derneği tarafından üretilen Mardin\'e özgü el yapımı telkarilerin satıldığı işyerini de ziyaret eden ve aralarında AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ve Büyükelçi Christian Berger, AB Delegasyonundan İşbirliği Bölümü Başkanı büyükelçi Simona Gatti, Avusturya Büyükelçisi Ulrike Tilly, Polonya Büyükelçisi Maciej Lang, Estonya Büyükelçisi Marin Mottus, Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann ve Müsteşar Ralf Reusch, Litvanya Cumhuriyeti Büyükelçisi Audrius Bruzga, Bulgaristan Cumhuriyeti Büyükelçisi Nadezhda Neynsky, Hırvatistan Büyükelçiliği Maslahatgüzar Ivan Picukaric, Fransa Elçiliğinden Başkâtip Elsa Jouanolou, Hollanda Büyükelçiliğinden İkinci Katip, Cees Van Beek, İngiltere elçiliğinden insani yardım ve göç sorumlusu Alex Ballinger\'in de olduğu heyet, telkari gümüş takı satın aldı. Burada konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ve Büyükelçi Christian Berger, ziyaret ettikleri projeler hakkında bilgi vererek, \"Dün de buradaydık. Dün ve bugün bazı AB finanslı projeleri ziyaret etme imkanı bulduk. Buradaki projelerimize çok önem veriyoruz. Burada Valilik ve belediye el birliği ile burada restorasyon çalışmaları yapmış. Mardin\'e değer katan bir proje olmuş.Sonuçları da görüyorsunuz. Artan bir turist sayısı olmuş ve esnafa da katkı sunmuş. Daha da fazla turistin buraya gelmesine imkan sağlayacak bir proje. Bu şekilde gerek belediyelerle gerek valiliklerle gerekse de mimarlarla daha kapsamlı bir şekilde çalıştığımız söylemek istiyorum. Avrupa Birliği ve Türkiye arasında gerçekten güzel bir işbirliği var. Birlikte çalıştığımızda da güzel şeyler başarabileceğimize inanıyorum. AB\'ye üye bazı meslektaşlarımız var aramızda. Kendileri de bu sayede burada neler yaptıklarımızı yerinde görme imkanını buldular. Umarım bu ziyaret benim ve AB\'den gelen meslektaşlarımızı bir daha buraya turist olarak gelmeye ikna eder. Ben kendim bu ziyaretimizden hemen sonra buraya turistik olarak geleceğim.Burası görülmeye değer tarihi şehirlerden biri\" dedi. Heyet Birinci Cadde ziyaretinden sonra AB tarafından 650 bin euro finanse edilerek restore edilen Deyrulzafaran Manastırı\'nı, AB destekli Mardin Atık Su Projesi ve Mardin\'de Sürdürülebilir Turizmin Geliştirilmesi Projelerinin çalışma ofislerini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Heyet kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdikten sonra sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi.