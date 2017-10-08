(Görüntülü Haber) Ablasını kanserden kaybeden Suzan, donör bekliyor

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te büyük kızları Pınar\'ı uygun donör bulunamayınca 6 yıl önce kanserden kaybeden Ayşe- Şefik Yalçın çifti, aynı hastalığa yakalanan 11 yaşındaki kızları Suzan için ilik nakli bekliyor. Uygun donör bulunamadığı için en büyük çocukları Pınar\'ı, 2011 yılında ilik kanserinden 7 yaşında kaybeden Yalçın çifti, evlat acısı dinmeden aynı hastalığa yakalanan kızları Suzan\'ı kurtarmak için çabalıyor. Henüz 2 yaşında kansere yakalanan Suzan\'a uygun ilik bulmak için anne, baba ve akrabaları seferber oldu; fakat ilik bulunamadı. Sağlık Bakanlığı\'yla sürekli iletişim halinde olan aile, kızlarının sağlığına kavuşması için bağış bekliyor. Çocuklarından birini kaybeden ve 2\'si kız 4 çocuğu bulunan Şefik Yalçın\'ın, kızı Suzan\'ı sık sık hastaneye götürmesi ve düzenli bir işte çalışamaması nedeniyle aile, bir yandan da yoklukla mücadele ediyor. \'BEN DE HERKES GİBİ OKULA GİTMEK İSTİYORUM\' Evde sürekli hapis hayatı yaşadığını ve artık yürümeye bile gücünün kalmadığını söyleyen Suzan, uygun ilik bulunup, hastalıktan kurtulduğu zaman doktor olmak istediğini söyledi. Okula gitmek istediğini de belirten Suzan, \"Beşinci sınıftan beri evde eğitim görüyorum, dışarı çıkamıyorum. Dışarı çıkmak istiyorum. Ben de herkes gibi okula gitmek istiyorum ama gidemiyorum. Evde sanki hapis hayatı yaşıyorum, yürümeye bile gücüm kalmadı artık. Büyüyünce iyileştikten sonra derslerime çok çalışıp doktor olmak istiyorum. Benim gibi hasta olan çocuklara yardım etmek istiyorum. Hocalarımın bana ders vermesini isterim. İnşallah da iyileştikten sonra okulda dersleri görmek istiyorum\" diye konuştu. \'SUZAN\'IN BU EVDE OTURMASI BİLE ZARARLI\' Kızının her geçen gün gözlerinin önünde eridiğini söyleyen Ayşe Yalçın ise Suzan’ı kaybetmek istemediğini belirterek, şunları söyledi: \"Benim kızım hasta, iki yaşında rahatsızlandı. Ona ilik bulunmasını istiyorum. Günümüz hep sıkıntılarla hastalıkla geçiyor. Dışarıya çıkıp arkadaşlarıyla yürüyemiyor, koşup oynayamıyor. Benim dört tane çocuğum var; büyük kızımı aynı hastalıktan kaybettim. Suzan’ı kaybetmek istemiyorum. Bir an evvel ilik bulunsa bizim duyarlı vatandaşlarımız bir şey yapabilirlerse çok seviniriz. Kendilerini benim yerime koysunlar. Durumumuz çok kötü 11 yaşındaki kızım dışarıya gidemiyor, okula gidip arkadaşlarıyla oynayamıyor. Eşim günlük çalışıyor. Kızımın hastalığından dolayı sürekli bir işe giremiyor. Suzan’nın hastalığından dolayı sigortayı kendimiz yatırmaya çalışıyoruz. Kızımı şehir dışındaki hastaneye götürmek zorunda kalıyoruz. Evimiz kira, para yetiştiremiyoruz. Suzan’ın bu evde oturması bile sağlığına zararlı.\"