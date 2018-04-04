(Görüntülü Haber) Abdullah Öcalan'ın doğum günü için kardeşinin evinde gizlenen HDP il başkanı ile 8 kişiye gözaltı (2)

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA Valiliği\'nce olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yasak kararı alınarak, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın doğum günü kutlamalarına izin verilmedi. Kutlama için Abdullah Öcalan\'ın kardeşi Mehmet Öcalan’ın Halfeti ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi\'ndeki evinde gizlenen HDP İl Eş Başkanı Bekir Karakeçili’nin de olduğu 9 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa Valiliği tarafından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın 69’uncu doğum gününü kutlamak isteyenlere OHAL kapsamında izin verilmemesi kararı alındı. Valiliğin yasak kararı sonrası HDP\'li ve DBP\'li yöneticiler, PKK’ya yakın internet sitelerinden ve sosyal medyadan Halfeti’de yapılması planlanan kutlamalara katılım çağrısı yaptı. Ömerli\'ye bu yıl 14\'üncüsü gerçekleştirilecek yürüyüşün gelenek haline dönüştüğü kaydedilen çağrıya, HDP ve PKK yandaşları ilgi göstermedi. Yasak kararı üzerine Şanlıurfa merkez, Birecik ve Halfeti\'de güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Herhangi bir olumsuzluk olmaması için çevre illerden gelen polis ve askerler, zırhlı araçlarla uygulama yaparak, Ömerli\'ye geçişlere izin vermedi. MEHMET ÖCALAN’IN EVİNDE GİZLENEN 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Jandarma ekipleri, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın doğduğu evde yapılması planlanan kutlamaya katılmak için 2 gün önceden Ömerli Mahallesi\'ne gelenlere yönelik önlem aldı. Ekipler, dün akşam saatlerinde, Ömerli’de ikametgahı bulunmayan ve Mehmet Öcalan’ın evinde kaldıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Öcalan’ın evinde bulunan, aralarında HDP İl Eş Başkanı Bekir Karakeçili ve DBP’li ilçe yöneticilerin de olduğu 9 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa Valiliği\'nin yasak kararı gerekçesiyle polis ve askerler, kent merkezinde, giriş- çıkış noktalarında araç plakalarını sorgulayıp, kimlik kontrolü yaptı. Uygulama noktasına gelen gazeteciler dahil özellikle yabancı plakalı araçların sürücülerini durduran polis, kimlikleri kontrol edip, bagajlardaki eşyaları inceledi. Abdullah Öcalan’ın doğum günü için geldiği saptanan kişiler, kente girmesine izin verilmeyerek, gönderildi. Kent merkezinde de durumundan şüphelenilen kişiler, kimlik kontrolünden geçirildi. Polis ekipleri, geçmişte terör örgütü PKK lehine korsan gösterilerin düzenlendiği semtlerde de devriye görevini artırdı.