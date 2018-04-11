T24 LogoT24 Logo
Dünya

(Görüntülü Haber) ABD'nin 'Suriye tasarısını! Rusya veto etti

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 10 Nisan (DHA) Suriye'nin Duma bölgesinde kimyasal silah kullanıldığına ilişkin ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunduğu, bağımsız bir BM soruşturma mekanizması kurulmasını öngören karar tasarısı, Rusya'nın vetos

11 Nisan 2018 02:45

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 10 Nisan (DHA)

Suriye\'nin Duma bölgesinde kimyasal silah kullanıldığına ilişkin ABD\'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi\'ne sunduğu, bağımsız bir BM soruşturma mekanizması kurulmasını öngören karar tasarısı, Rusya\'nın vetosuna uğradı. New York\'taki BM Genel Merkezi\'nde, Güvenlik Konseyi\'nde yapılan toplantıda, BM Daimi üyesi 5 ülkeden biri olan Rusya, tasarıyı veto etti. Tasarıya Bolivya da \'hayır\' oyu kullanırken, Çin çekimser kaldı. 


 

ABD\'nin sunduğu tasarıya; Türkiye, Kanada, Fransa, İngiltere, Peru, Polonya, Hollanda da destek verdi.

Rusya\'nın vetosuna uğradığı için kabul edilmeyen tasarı, Suriye\'de kimyasal silah kullanımını araştıracak yeni bir BM mekanizması kurulmasını, ilk araştırma raporunu üç ay sonra Konsey\'e ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü\'ne (OPCW) yazılı olarak sunmasını öngörüyordu. 


 

Toplantıda konuşan ABD\'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, sundukları tasarının Suriye\'de kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığının tamamen bağımsız bir inceleme ve araştırmayı öngördüğünü söyledi. Haley, Rusya\'nın ise inceleme ve soruşturmayı yalnızca kendilerinin yapmak istediğini, bunun bağımsız nitelikten yoksun olacağını savundu. 

Rusya\'nın BM Daimi Temsilcisi Vasssily Nebenzia ise ABD\'nin tasarısının daha çok karışıklık ve manipülasyona yol açacağını söyledi. Nebenzia, Rusya güçlerinin yasal Suriye yönetiminin daveti ile Suriye\'de bulunduğunu, ABD\'nin ise teröristleri kolladığını savundu. Nebenzia, \"Bizim kabul etmeyeceğimiz bir tasarıyı dayatmakta neden ısrar ediyorsunuz. Rusya, ABD\'nin tasarısına onay vermeyecek\" dedi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nafiz ALBAYRAKNEW YORKNisan DHA Suriye DumaABD Birleşmiş Milletler Güvenlik KonseyiBMRusyaNew York BM Genel Merkezi Güvenlik KonseyiBM DaimiTasarıya BolivyaTürkiye Kanada FransaPeru Polonya HollandaSuriyeKonseyKimyasal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24