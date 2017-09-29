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(Görüntülü Haber) ABD'li Büyükelçi John Bass Gaziantep'te

Mücahit YOLCU- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- ABD'nin, Afganistan'ın başkenti Kabil'de görev yapacak eski Ankara Büyükelçisi John Bass, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e veda ziyaretinde bulundu

29 Eylül 2017 19:09

Mücahit YOLCU- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- ABD\'nin, Afganistan\'ın başkenti Kabil\'de görev yapacak eski Ankara Büyükelçisi John Bass, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin\'e veda ziyaretinde bulundu.

John Bass, Türkiye\'deki görevinin sona ermesi nedeniyle beraberinde ülkesinin Adana Konsolosu Linda Stuart Specht ile birlikte Gaziantep\'e geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin\'i makamında ziyaret eden Bass, şöyle dedi:

\"Biliyorsunuz buradaki görevim sona eriyor ve yakında Türkiye\'den ayrılıyorum. Gösterdiğiniz yakınlık ve ilgiden dolayı teşekkür ederim. Gerçekten zor bir dönem oldu; hem burası, bu şehir ve bu bölge için. Birlikte çalıştığımızda daha başarılı sonuçlar alabiliriz ve buna devam etmeliyiz. Türkiye\'nin en sevdiğim yerlerden biridir Gaziantep. Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Gaziantep favori bir şehirim.\"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, Bass\'a yeni görevinde başarılar dileyerek, \"Zoru kolaylaştırmanın en güzel noktası empati yapmak. Birbirimizi, özellikle bu bölgede, bu sorunları yaşayanları çok dikkatli dinlemek ve gelen çözüm önerilerini de çok hızlı karar almak gerekiyor. O yüzden bu ziyaret çok önemli. Çünkü aynı dili konuşmazsak, aynı çözüm önerilerini getirmezsek, bölge ve bütün dünya bundan çok ciddi manada zarar görür. Daha çok tanışmak, daha çok konuşmak, daha çok tartışmak bölge insanı için, dünya barışı için, sorunu yaşayanları daha iyi dinlemek gerekiyor. Bu dönem öyle bir dönem\" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Bass ve Şahin birbirlerine hediyeler verdi.
 

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