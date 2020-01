(Görüntülü Haber) ABD'den referandum açıklaması: Masaya oturun

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 4 Ekim (DHA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin (IKBY) bağımsızlık referandumunun ardından ülkede herhangi bir taraf üzerinde her türlü şiddete karşı olduklarını belirterek, taraflara \'masaya oturun\' çağrısında bulundu. Nauert, başkent Washinton\'da düzenlediği basın toplantısında referandumla ilgili sorular üzerine, \"Irak\'ta herhangi bir taraf üzerinde her türden şiddete karşıyız. İstikrarlı, birleşik ve demokratik bir Irak istiyoruz. Bu konudaki duruşumuz pozisyonumuz değişmedi ve değişmeyecek. Kuzey\'de olsun ya da Irak\'ın merkez hükümetiyle olsun iki tarafın da hem Iraklılar hem Kürtlerin, oturup bu konuyu ve ülkelerinin geleceği için ne istedikleri hakkında iyi bir tartışma yürütmesi gerektiğini düşünüyoruz\" dedi. Nauert, kendilerine bir talep gelmesi durumunda ABD\'nin taraflar arasında bir diyalogun başlatılmasına yardımcı olabileceğini ancak şimdiye böyle bir talep gelmediğini söyledi. Kürt referandumunu tanımadıklarını ve istikrar bozucu olacağı gerekçesiyle, önceden bu referandumun yapılmamasını istediklerine değinen Nauert, \"Bunun da olduğunu gördük. Sadece çıkan gazete başlıklarına, bölgenin yüzleştiği tehditlere bakmanız yeter, bu kuşkusuz istikrar bozucu oldu\" dedi. Referandumun istikrar bozucu olacağına dair uyarıları yalnızca ABD\'nin yapmadığını, IŞİD\'e karşı koalisyonun her bir üyesinin de aynı çağrıda bulunduğunu belirten Nauert, \"Odak noktası IŞİD\'in yenilgiye uğratılması üzerinde kalmalıydı. Dikkatler IŞİD\'den uzaklaştı ve şu anda görmek istemediğimiz tüm diğer başlıkları görüyoruz\" diye konuştu. Nauert, başka bir soru üzerine ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson\'ın referandumu \'gayri meşru\' olarak nitelemesinin doğru olduğunu savundu. Nauert, \"Irak\'ın bir anayasası var ve bu referandumun anayasal dayanağı yok, yasal değil\" dedi.