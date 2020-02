(Görüntülü Haber) ABD'den Afrin, basın özgürlüğü ve S-400 açıklaması

Nafiz Albayrak / New York, 4 Mayıs (DHA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı düzenlediği Afrin’den 140 bin kişinin ayrıldığını ve bu kişilerin evlerine dönmelerine izin verilmediğini öne sürdü. Başkent Washington’da düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Nauert, bir gazetecinin Afrin ile ilgili sorusuna verdiği yanıtta, \"Afrin’deki durumu çok yakından izliyoruz\" dedi ve ekledi: \"Afrin’den 140 bin kişi ayrıldı. Şu aşamada en azından şunu söyleyebiliriz ki bu kişilerin evlerine ya da yaşadıkları yerlere geri dönmelerine de izin verilmiyor. \"Biz daha önce de Afrin’deki insani kriz konusundaki kaygılarımızı da dile getirdik ve bu kaygılarımız sürüyor. \"Bölgede bulunan aralarında Türkiye, Rusya ve Suriye’nin bulunduğu tüm taraflara bölgeye uluslararası yardım kuruluşlarının girmesine ve insanların evlerine geri dönmelerine izin verilmesi çağrısında bulunuyoruz. \"İnsanlar evlerine döndüklerinde de güven içerisinde olmalılar; eve dönmeye de gönüllü olmalılar. \"Evlerine geri dönenlerin güvenliği bizim üzerinde önemli durduğumuz konulardan biri.\" ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun NATO zirvesi sırasında görüştüklerini de anımsatan Nauert, Afrin konusu ve daha birçok konunun iki bakan arasında konuşulduğunu söyledi. Nauert, \"Türk Dışişleri Bakanıyla konuşulacak birçok konu var ve bildiğiniz üzere kısa bir süre önce NATO toplantısında bizim bakanımız ile bir araya geldiler. Çok geniş bir çerçevede birçok konu üzerine konuştular çünkü üzerinde konuşulacak NATO’yla ilgili olan yada olmayan birçok konu var\" diye konuştu. Türkiye’ye basın özgürlüğü eleştirisi ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert’ten Türkiye’ye yönelik bir başka eleştiri de basın özgürlüğü konusunda geldi. Türkiye’de basın özgürlüğü konusunda sıkıntılar yaşandığın ve bunu her fırsatta dile getirdiklerini söyleyen Nauert, bu konuda şöyle konuştu: \"Türkiye dünyadaki diğer ülkelerden daha çok gazeteciyi hapse atmış bir ülke ve bundan ciddi anlamda kaygı duyuyoruz. \"Biz her zaman çok sesliliğin, az seslilikten daha iyi olduğuna inanıyoruz. \"Ayrıca bunun demokratik topluma yardımcı olduğunu ve insanların kaygılarını dile getirmesini sağladığını düşünüyoruz. \"Bu konuyu burada yoğun biçimde tartışıyoruz ve Türkiye’de basın özgürlüğünün geliştirilmesini destekliyoruz. \"Bu konuyu birçok kez Türk hükümetine de ilettik, iletiyoruz. Bu konuyu ön planda tutmaya devam ediyoruz. \"Bunu yalnızca yüz yüze görüşmeler aracılığıyla değil, uluslararası kurumlar aracılığıyla da gündeme getiriyoruz. \"Türkiye’de basın özgürlüğü konusundaki kaygılarımızı iletmeyi sürdüreceğiz.\" S-400 sistemi konusundaki kaygılar Bir soru üzerine Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemi alma planları konusunda kaygı duyduklarını söyleyen Nauert, \"Türkiye’nin S-400 sistemi edinmesi konusunda kaygılarımız olduğunu söyledik. Türkiye bir NATO ülkesi, dolayısı ile NATO’daki ortaklarınızla uyumlu silahlar satın almanız beklenir. Biz bu sistemlerin NATO sistemi ile uygunluğunu görmüyoruz. Elbette ki Türkiye’yle sağlam bir savunma ve ekonomik işbirliğimiz söz konusu ve bu noktada kendilerine bu savunma sistemi konusundaki kaygılarımızı aktarmayı sürdüreceğiz\" diye ekledi.