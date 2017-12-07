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(Görüntülü Haber) ABD ve İsrail Başkonsolosluklarında yoğun güvenlik önlemi

* Dışarda polis, çatılarda dürbünlü Amerikan askerleri nöbet tutuyor

07 Aralık 2017 15:11

* Dışarda polis, çatılarda dürbünlü Amerikan askerleri nöbet tutuyor. * İsrail Başkonsolosluğu\'nun bulunduğu binanın önü polis bariyerleriyle kapatıldı. Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Enver ALAS / İstanbul DHA İstinye\'deki ABD Başkonsolosluğu\'nun bulunduğu sokak araç trafiğine kapatıldı. Başkonsoloslukta görevli Amerikan askerlerinin çatı ve bina çevresinde güvenlik önlemi aldığı görüldü. Beşiktaş\'taki İsrail Başkonsolosluğu\'nun bulunduğu bina önünde de polis sıkı önlem almış durumda... ABD Başkanı Donald Trump\'un Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklamasının ardından, İstinye\'deki ABD İstanbul Başkonsolosluğu\'nda güvenlik önlemleri de artırıldı. Polis, başkonsolosluğun önündeki sokağı araç giriş çıkışlarına kapattı. Başkonsolosluğun önünde çevik kuvvet polisleri nöbet tutuyor. Amerikan askerlerinin ve özel güvenliklerin konsolosluk etrafında ve çatıda nöbet tuttuğu görüldü. Beşiktaş\'taki İsrail Başkonsolosluğu\'nda da önlemler arttırılmış durumda. Başkonsolosluk binasının önü bariyerlerle kapatıldı; çok sayıda çevik kuvvet polisi burada nöbet tutuyor.

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