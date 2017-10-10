(Görüntülü Haber) ABD vatandaşları Atatürk Havalimanı'ndan geri çevriliyor

Murat ÇAKIR / İSTANBUL,(DHA) ABD ve Türkiye arasında yaşanan vize krizinin ardından yasaklar kapsamında ABD\'li yolcular Atatürk Havalimanı\'ndan Türkiye\'de girmek istedi fakat vize alamadılar. ABD\'nin aldığı kararın ardından Türkiye\'de karşılık olarak ABD vatandaşlarına vize vermemeye başladı. Atatürk Havalimanı\'ndaki vize masasından vize almaya çalışan ABD\'li Romney Edwards\'a izin verilmedi. THY\'nin tarifeli seferiyle Washington\'dan İstanbul\'a gelen ve Cape Town\'a gidecek olan Romney Edwards ise, bekleme süresini İstanbul\'a gezerek değerlendirmek istedi. Ancak uygulamadaki değişiklik nedeniyle vize alamayan Edvardas gelişmelerden haberdar olmadığını belirterek \"Böyle bir şey beklemiyordum. Son derece can sıkıcı. Gidene kadar İstanbul\'u gezmeyi planlıyordum\" dedi. Vize masasından sonra Edwards pasaport polisine yönlendirildi. Amsterdam üzerinden İstanbul\'a gelen ve adını vermeyen bir ABD\'li de vize alamadı. Sık sık Türkiye\'ye geldiğini söyleyen ABD\'li kadın \"Ben Türkiye\'ye birçok kez geldim. Evet Amerikalıyım. Benim için sürpriz oldu. Türkiye\'ye sık sık geliyorum. Vize alamadım. Hayal kırıklığı yaşadım. Ne yapabilirim. İşlerimi düzenlemem gerek ve ne yapacağıma karar vermeliyim\" diye konuştu.







Yasaklarla birlikte hiçbir ABD vatandaşına sınır kapılarında ve konsolosluklarda vize verilmeyecek. Yasak kapsamında ABD\'den Türkiye\'ye gelecek sporcular da vize alamayacak. Transit olarak Türkiye gelen ABD vatandaşlarına bugün akşam saat 22.00\'den sonra Türkiye\'ye giriş vizesi verilmeyecek. ABD vizesi sınır kapılarında 30 Dolar karşılığında alınabiliyordu.







8 Ekim\'den önce elektronik vize alan bazı yolcular ise sorunsuz şekilde giriş yaptı.