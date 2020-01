(Görüntülü Haber) ABD meteoroloji uzmanları uyardı: İkinci Harvey Kasırgası geliyor

Özge Düzgün, İstanbul, 29 Ağustos, (DHA)- Teksas\'ın Houston kentinde etkili olan ve 30 binden fazla insanın evlerinden olmasına sebep olan Harvey Kasırgası’nın yeniden etkili olması bekleniyor. Harvey Kasırgasında ölü sayısı ise 10’a yükseldi. Sel suyunun yükseldiği yerlerde cesetlerin suyun altında olmasından dolayı ölü sayısının daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Tarihi Harvey Kasırgası’nın üç gün boyunca etkili olması bekleniyor. Harvey, Houstan’ın ardından Louisiana\'yı da etkilemeye başladı ayrıca 2005\'te Katrina Kasırgası tarafından harap edilen New Orleans da olası sel için hazırlanıyor. Belediye Başkanı Mitch Landrieu yerleşim yerlerinde yaşayanlara “evde kalın” ve “sokağa çıkmayın” çağrısı yaptı. Hearthland Sahil Güvenliğine bağlı arama kurtarma ekiplerinin yayınladığı görüntülerde 5 kişinin selden kurtarılma anı görülüyor. Houston\'daki tahminlere göre, kentteki ve çevresinde bazı bölgelerde Salı günü 30 cm’e kadar yağış bekleniyor. Houston bölgesinde en az on kişinin öldüğü bildirildi. Aynı aileden altı kişi yükselen taşkın suyundan kaçmaya çalışırken hayatını kaybetti. ABD\'nin en büyük dördüncüsü olan şehir, 2.3 milyon nüfusu barındırdığı için, kaosa ve ölüme neden olacağı yönündeki kaygılardan dolayı tahliye talebinde bulunmadı. Yerli halkın çoğu geceyi Houston\'ın merkezinde büyük bir sığınma evinde geçirdi. ABD Başkanı Donald Trump, her iki eyaletin de federal olağanüstü hal ilan etmesinin ardından, acil durum hükümetinin finansmanı ve diğer yardımların serbest bırakılmasını öngören yasadan sonra Teksas\'a, muhtemelen de Louisiana\'ya gidecek. Trump, Texas\'ın iyileşmek için \"uzun ve zorlu bir yol\" ile karşı karşıya olduğunu belirtti ve \" buna benzer bir şey daha önce yaşanmamıştı” ifadelerini kullandı. Houston\'un batısındaki banliyölerdeki yüzlerce aile bel seviyesindeki sel sularını aşarak, işyerlerine ve okullarına ulaşmaya çalıştı. Dün gece evlerini su basan yüzlerce insan gece boyunca yardım bekledi. Harvey, 50 yılı aşkın süredir Texas\'ı vuran en güçlü kasırga oldu. Şu anda Meksika Körfezi üzerinde hareket eden fırtına bulutları gelen yeni bir kasırga dalgasının habercisi oldu. ABD Ulusal Fırtına Merkezi’nden yapılan uyarıya göre \"Gündüz şiddetli yağışın güney doğu Teksas ve güneybatıdaki Louisiana\'daki sel durumunu daha da kötüleştirmesi bekleniyor\" dedi. Tahminler, Harvey Kassırgası’nın sigortalı mülklerde 200 milyar dolara kadar hasara neden olduğunu ve ABD tarihinde en fazlka maddi zarara yol açan fırtınalar arasında yer alacağını öngörüyor. Görüntü Dökümü: 5 kişinin helikopterle kurtarılma anı Sahil Güvenliğin yayınladığı görüntüler