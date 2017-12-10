(Görüntülü Haber) ABD Konsolosluğu önünde Kudüs protestosu

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararı protesto edildi. Adana Sivil İnisiyatif Meclisi\'nin (ASİM) çağrısıyla merkez Yüreğir ilçesindeki ABD Konsolosluğu önünde toplanan yüzlerce kişi, ABD\'nin Kudüs kararına tepki gösterdi. \'Kahrolsun İsrail, kahrolsun ABD\', \'Hamas\'a selam direnişe devam\' ve \'Filistin halkı yalnız değildir\' sloganı atan göstericiler, dualar edip ilahiler söyledi. ABD ve İsrail bayraklarının da yakıldığı gösteride polis geniş güvenlik önlemi aldı. Eylemcilerin konsolosluk önündeki eylemi devam ediyor.