(Görüntülü Haber) ABD Büyükelçiliği önünde 'Kudüs' eylemi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da yaklaşık 50 kişilik bir grup, ABD Büyükelçiliği önünde toplanarak, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma planını protesto etti. ABD Başkanı Donald Trump\'ın \'Kudüs\' açıklamasının ardından ABD Büyükelçiliği önünde toplanan 50 kişilik grup, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atarak Kuran-ı Kerim okudu. Grup adına basın açıklaması yapan AK Parti İstanbul Mileltvekili ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, ABD Başkanı Trump\'ın açıklamasını tanımadıklarını ifade ederek, \"İslam dünyası ayakta. Bu karar bütün İslam dünyasını incitimiştir, ayağa kaldırmıştır. Kabul edilemez bulunmuştur. Kudüs insanlığın ortak mirasıdır. Bütün dinler açısından kutsal olan bir beldedir. Biz Müslümanlar açısından da Miracın ayak basamaklarıdır. İlk kıblemizidir. Burayı oldu bittiye getirerek İsrail\'in başkenti ilan etmek, 2 milyarlık İslam alemine açıkça bir saldırıdır. Dolayısıyla bizim bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Hıristiyanlar açısından da bu böyledir. Onlarda bu kararı şaşkınlıkla karşıladılar. Amerika\'nın bu politikayla neye hizmet ettiği anlaşılamamıştır. Bu kararı verenler mutlaka bu kararın altında kalacaktır.\" dedi. Bu arada polis ekipleri tarafından ABD Büyükelçiliği önünde geniş güvenlik önlemleri alındı, büyükelçilik önüne otobosle barikat yapıldı.