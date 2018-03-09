(Görüntülü Haber) ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile görüşecek

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 9 Mart(DHA) - ABD Başkanı Donald Trump\'ın önümüzdeki mayıs ayı içinde Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ile görüşmeyi kabul ettiği açıklandı. Trump\'ın, \'Beyaz Saray\'ı ziyaret eden Güney Kore heyeti, Perşembe akşamı çok önemli açıklamalar yapacaklar\' diye duyurduğu haberin ardından, Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-Yong gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yong, Beyaz Saray\'da Trump\'a Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un\'un davetini ilettiğini ve Trump\'ın bu daveti kabul ettiğini duyurdu. Yong, iki liderin nükleer silahlardan arınma konusunu ele alacaklarını söyledi.